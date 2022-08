Une vidéo d’ustensiles à la dérive sous les pluies d’Hyderabad devient virale

Lorsque de fortes pluies ont frappé Hyderabad, tous les amoureux du biryani ont eu le cœur brisé. Cela s’est produit après qu’une vidéo montrant deux navires, probablement remplis du plat bien-aimé, a été capturée flottant dans la ville gorgée d’eau. La mousson conduit généralement à des routes bloquées mais cette fois, les amateurs de biryani ont dû en payer le prix. La vidéo aurait été tournée à l’extérieur de ‘Adiba Hotel’ dans le Nawab Saheb Kunta d’Hyderabad. Il montre un récipient noir au sommet d’un pot marron s’éloignant du restaurant.

“Quelqu’un va être mécontent de ne pas avoir reçu sa commande de biryani”, lit-on dans la légende de la vidéo désormais virale.

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à devenir virale et à recueillir plus d’un million de vues. Plusieurs utilisateurs ont été vus exprimer leur mécontentement face à l’incident. Une personne a écrit : « Ceci étant sravana masam, le biryani ne me manque définitivement pas. Je pense vraiment que quelqu’un a commandé et demandé une livraison rapide. Une autre personne l’a considéré comme “le biryani flottant”. Regardez la vidéo :

Quelqu’un va être mécontent de ne pas avoir reçu sa commande de biryani.#Hyderabad #HyderabadRains pic.twitter.com/OPdXsjSoKs — Ibn Crowley (@IbnFaraybi) 28 juillet 2022

Cela survient alors que Hyderabad a reçu de fortes averses, du tonnerre et des éclairs vendredi. Cela a laissé plusieurs quartiers de la ville inondés. Selon l’IMD, vendredi, le niveau d’humidité relative de la ville était de 91 %.

Dans une autre histoire de mousson similaire, une vidéo partagée par l’officier de l’IPS Dipanshu Kabra sur Twitter, on voit un baraat se déplacer après un bus décoré. La vidéo montre les invités dansant leur cœur sous la pluie avec l’attitude la plus insouciante alors qu’ils sont couverts à l’ombre d’une immense bâche jaune. Au lieu de s’arrêter lorsque la pluie a frappé, les parents et amis du marié ont été vus danser sous la pluie, profitant complètement de l’ambiance.

“Quand les barati sont venus de la région de la sécheresse!” s’est moqué d’un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « Je suis assez impressionnée par leur détermination et leur détermination – Baraat toh ho kar rahegi ! Et cette idée tirpaal – Là où il y a une volonté, il y a un chemin ! “Omg life me pahle bar aise baarat dekha”, a commenté un autre utilisateur de Twitter.

