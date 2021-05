Une vidéo d’une petite fille et d’un rottweiler excité rebondissant follement sur un trampoline laisse Internet en flèche

Alors que les Rottweilers sont connus comme des chiens féroces au tempérament rapide, une vidéo virale récente sur les réseaux sociaux montre une fillette de trois ans en train de passer un gala sur un trampoline. avec son chien Rottweiler de deux ans. Little Alex du Wyoming aux États-Unis et son Rottweiler de deux ans, Kona peut être vu rebondir de haut en bas sur le trampoline bleu sans souci dans le monde dans la vidéo, qui a laissé les amoureux des chiens et d’autres sur Internet hypnotisés et rempli de joie.

L’adorable vidéo montre Alex criant «rebondir» pour encourager Kona the Rottie à jouer avec elle. Kona, de son côté, rebondit avec une pure excitation en réponse à l’enfant heureux et tente même de faire des sauts périlleux. La vidéo est tournée par les parents d’Alex chez eux dans la ville de Jackson. Le clip montre également Kona essayant d’imiter les gestes de sa meilleure amie en bas âge qui exprime son appréciation pour le chien en criant « wow ». Kona répond aux mots doux d’Alex par des aboiements amicaux, ce qui en fait une vidéo saine.

«Alex adore sauter sur le trampoline avec Kona, notre rottweiler de deux ans,» Courrier en ligne citant ses parents, ajoutant: «Kona est super gentille avec Alex et est sa meilleure amie. Ils se soucient toujours les uns des autres. »

La mère d’Alex a été entendue rire tout en capturant la belle amitié de sa fille et de son copain rebondissant Kona.

Les vidéos d’enfants jouant avec des chiens ont gagné un immense auditoire, surtout depuis l’avènement des médias sociaux. Il existe des comptes de médias sociaux dédiés sur des plateformes telles que Instagram, Facebook et Youtube où les propriétaires partagent la vie quotidienne de leurs amis à fourrure avec d’autres. Ces vidéos et ces publications rapportent des millions de vues alors que les gens donnent à leur écran le temps de voir les animaux de compagnie aspirant à l’amour, et effectuent parfois des singeries stupides mais adorables pour attirer l’attention.

