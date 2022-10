Une vidéo d’une ourse polaire jouant avec son ourson dans la neige effacera votre blues du lundi

Les vidéos d’animaux sont toujours adorables. Ils nous font rire, sourire et nous laissent parfois les larmes aux yeux. Une adorable vidéo qui a fait surface sur Internet d’un ours polaire jouant avec son petit dans la neige est sûre d’effacer votre blues du lundi. Le clip montre une ourse polaire jouant adorablement avec son petit dans la neige et c’est vraiment incontournable. Et il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas vous empêcher de regarder la vidéo en boucle.

« Maman et son petit », la légende publiée avec la vidéo.

Regardez la vidéo ici :

Maman et son petit.. 😊 pic.twitter.com/PiWBB9wmrb — Buitengebieden (@buitengebieden) 7 octobre 2022

La vidéo est devenue virale, recueillant plus de 2,3 millions de personnes sur Twitter. Les internautes sont de tout cœur devant la vidéo et ont inondé la section de réponse de doux messages. Certains utilisateurs ont parlé de l’amour d’une mère et de la façon dont ils peuvent faire tout leur possible pour garder leurs enfants heureux, tandis que d’autres ne pouvaient s’empêcher de jaillir sur les adorables animaux.

“Une maman est une maman, j’adore ces vidéos, ça fait juste fondre mon cœur”, a écrit un utilisateur, un autre a répondu, “Rien de plus puissant que l’amour d’une mère et son enfant à fourrure”. Un troisième utilisateur a écrit : « Quel plaisir. Maman et son petit se détendent ensemble. Les animaux sont émotifs. Nous devons respecter cela ».

« Hier, j’ai vu une petite statue de neige représentant maman et son petit, exactement comme ils sont, j’ai regretté de ne pas l’avoir achetée et la voici en mouvement. Le monde est un endroit magique », a lu l’une des réactions.

Jetez un œil à quelques réponses supplémentaires ci-dessous.

Adorable… mais le petit est un peu mordant ! – Robin J. Schwartz🌻 (@wordspixhealth) 8 octobre 2022

Rien de plus puissant que l’amour d’une mère et son enfant à fourrure 🥰 — 🇺🇸 Sensible Conserv Woman 🌹 (@sasha031) 8 octobre 2022

Trop mignoneeeeee — Ñaïńa singh (@bobbysingh6900) 8 octobre 2022

Un utilisateur a également partagé une autre vidéo d’un ourson, dans la section des réponses, qui fait de son mieux pour sortir de l’eau.

En voyant cela, sa mère se précipite et vient à la rescousse en sautant dans l’eau, essayant de sauver son petit de la noyade. Le clip touchant a également reçu plusieurs likes d’autres internautes.

