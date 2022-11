Une vidéo d’une fusillade mortelle par la police en Louisiane publiée

BATON ROUGE, Louisiane (AP) – Des images d’un contrôle routier mortel dans le centre de la Louisiane entre un automobiliste noir et un officier blanc, qui ont dégénéré en une lutte de 30 secondes au sol avant que l’officier ne tire avec son arme, ont été publiées par la police d’État .

Ben Crump, un éminent avocat des droits civiques représentant la famille de Derrick J. Kittling – l’automobiliste de 45 ans tué d’une balle dans la tête lors de l’incident – ​​a qualifié la mort d'”injustifiée” et de “totalement évitable”.

De plus, Crump a exigé que l’officier impliqué – l’adjoint du bureau du shérif de la paroisse de Rapides, Rodney Anderson – soit renvoyé et l’a accusé de profiler Kittling. L’adjoint a été mis en congé administratif pendant que la police de l’État de Louisiane enquête sur l’incident.

“Les agents des forces de l’ordre qui agissent sans tenir compte des conséquences mortelles de l’usage de la force ne devraient pas servir nos communautés”, a déclaré Crump, qui a assumé certains des meurtres de Noirs par la police les plus médiatisés du pays, notamment en représentant les familles de Trayvon. Martin, Breonna Taylor et George Floyd. “Cette communauté mérite de savoir que les forces de l’ordre dans leurs communautés protégeront et serviront, et non infligeront des dommages mortels.”

La vidéo de la fusillade du 6 novembre impliquant un officier – enregistrée sur la caméra portée sur le corps de l’adjoint, la caméra du tableau de bord de son véhicule de patrouille et également prise par un passant à proximité – a été publiée dimanche, “pour donner à la communauté une meilleure compréhension” de la cas, a déclaré le lieutenant Melissa Matey, porte-parole de la police d’État.

La vidéo commence avec Anderson arrêtant Kittling, qui conduit une camionnette, dans un quartier résidentiel d’Alexandrie vers 13h20 pour une “violation avec sa vitre teintée et son échappement modifié”, le colonel Lamar Davis, le surintendant de l’État de Louisiane. La police, a déclaré aux journalistes dimanche.

Après que Kittling ait arrêté le camion, il sort – sans y être invité – et s’éloigne de quelques pas du véhicule. Anderson dit trois fois à Kittling de marcher jusqu’à l’arrière du camion et lui dit également de garder ses mains hors de sa poche. Kittling s’exécute.

Alors qu’Anderson se dirige vers Kittling, il dit: «Face à l’arrière de votre – faites face à votre camion pour moi. Faites face au camion.

“Quel est le problème?” demande Kittling en regardant l’adjoint.

« Parce que tu es agité. Tu te retournes et tu ne suis rien », répond Anderson en attrapant le poignet de Kittling.

“Je suis. Je n’entends pas », répond Kittling, faisant un geste de sa main libre vers son oreille. Il demande ensuite à l’adjoint s’il peut obtenir son téléphone, et Anderson lui dit tout en continuant à tenir son poignet : « Nous y reviendrons. Tournez-vous et faites face au camion.

Anderson attrape le poignet de Kittling avec les deux mains, alors que Kittling demande « Qu’est-ce que j’ai fait ? Qu’est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu m’attrapes, mec ?

L’adjoint dit à Kittling de mettre ses mains derrière son dos plusieurs fois – en saisissant les poignets de l’homme – alors que Kittling demande: “Pour quoi?”

À aucun moment de l’interaction enregistrée, Anderson n’a dit à Kittling pourquoi il avait été arrêté. Lorsqu’on lui a demandé si Anderson avait suivi la procédure appropriée pour un contrôle routier, Davis a déclaré qu’il n’était pas sûr des politiques et du protocole du bureau du shérif.

Anderson peut être vu dégainer son Taser à quel point une lutte s’ensuit, avec Kittling saisissant le poignet de l’adjoint et les deux hommes tombant au sol.

Alors que les hommes se bagarrent, la caméra corporelle d’Anderson montre une lutte rapprochée au cours de laquelle le Taser peut être entendu se déployer deux fois. Il n’est pas clair d’après les images si les pointes du Taser ont touché l’un ou l’autre des hommes. À un moment donné, la police d’État a déclaré qu’Anderson avait perdu la possession de son Taser et que Kittling l’avait récupéré. Quelques secondes plus tard, un coup de feu de l’arme à feu du policier se fait entendre.

« Des coups de feu ont été tirés. Des coups de feu ont été tirés », dit Anderson dans sa radio. Il retourne à son SUV, avec Kittling immobile sur le sol. « Des coups de feu ont été tirés. Un sujet en moins. Blessure par balle à la tête. Je saigne de la tête.

Kittling a été transporté dans un hôpital local, mais a été déclaré mort. Anderson a subi des blessures mineures, selon les forces de l’ordre.

Davis a demandé à la communauté de “rester patiente pendant que nous continuons à mener une enquête très approfondie”.

« Il y a des témoins que nous devons interroger. Nous avons des preuves supplémentaires que nous devons sécuriser… la prochaine étape est de continuer à mener une enquête très approfondie », a déclaré Davis. « Nous n’allons pas prendre de raccourcis. Nous allons retourner toutes les pierres que nous pouvons pour nous assurer que nous obtenons les faits pour cette enquête.

Sara Cline, l’Associated Press