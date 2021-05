Une vidéo d’une fille qui pleure à Gaza montre que le coût de la violence israélo-palestinienne est porté par des enfants

À la suite de l’offensive armée en cours entre Israël et la Palestine, une vidéo déchirante d’un enfant de 10 ans de la bande de Gaza est devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo, on peut voir la petite Nadine Abdel-Taif les larmes aux yeux alors qu’elle montre les décombres et les destructions causées par les missiles israéliens. «Je suis toujours malade… Je ne peux rien faire… Je n’ai que 10 ans», dit l’enfant dans la vidéo.

Les images ont été tournées par Middle East Eye le 15 mai à Gaza, où des responsables médicaux affirment que les frappes israéliennes ont tué au moins 149 personnes depuis le début des violences lundi, dont 41 enfants. Plus de 1 000 personnes ont été blessées, dont beaucoup sont des mineurs. Au milieu de dévastations massives, Nadine, 10 ans, semble être devenue le visage de la crise à laquelle sont confrontés les enfants de Gaza, même si elle se prolonge dans un septième jour sans aucun signe de ralentissement.

Dans la vidéo, la petite Nadine montre les décombres et demande: «Qu’est-ce que je suis censée faire? Répare le? Je n’ai que 10 ans. Je ne peux même plus gérer ça « . D’une voix tremblante, Nadine ajoute: » Je veux juste être médecin ou quoi que ce soit pour aider mon peuple. Mais je ne peux pas. Je suis juste un enfant « .

«J’ai peur… je ferais n’importe quoi pour mon peuple. Mais je ne sais pas quoi faire », dit Nadine.

Nadine poursuit en demandant pourquoi quelqu’un enverrait des bombes dans leurs maisons pour les tuer. «Pourquoi méritons-nous cela? Qu’avons-nous fait pour cela? « , Demande-t-elle. La vidéo a été vue plus de 4 millions de fois en une journée.

Pendant ce temps, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que l’offensive d’Israël contre le Hamas se poursuivrait aussi longtemps que nécessaire.

Les frappes étaient des représailles contre le groupe palestinien Hamas qui avait lancé des roquettes sur Israël après que la police israélienne se soit déplacée contre des fidèles palestiniens dans la mosquée Al-Aqsa et réprimé les manifestations contre les expulsions israéliennes planifiées de Palestiniens de leurs maisons à Jérusalem-Est annexée.

Selon l’agence de presse AFP, l’armée a déclaré que 450 roquettes avaient échoué à l’intérieur de Gaza, tandis que le système de défense aérienne israélien Iron Dome avait intercepté environ 1 150 roquettes.

Israël a pilonné Gaza avec des frappes aériennes jusque dans les premières heures de dimanche, détruisant une tour abritant des organes de presse, tandis que des militants palestiniens ont tiré des salves de roquettes sur Tel Aviv, a rapporté Reuters.

Parmi les près de 40 enfants tués lors de ces raids à Gaza, le plus âgé avait 17 ans tandis que le plus jeune avait 6 mois, a rapporté l’UNICEF le 15 mai.

Israël a également signalé des victimes, notamment des mineurs. Un enfant de six ans figurait parmi les deux enfants qui auraient été tués depuis le début de l’escalade.

(Avec les contributions des agences)

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici