Une vidéo d’une femme filmant un crocodile en train de manger un bébé requin sur une plage australienne suscite la controverse sur les réseaux sociaux

L’Australie est célèbre pour deux choses: des plages de sable immaculées et des prédateurs monstrueux géants. Cette vidéo combine les deux! Une femme nommée Yvonne Palmer, qui pêchait à Cardwell, au nord de Townsville, a attrapé un bébé requin. Selon la narration de la vidéo qu’elle a prise à la suite, elle allait ramener le requin dans sa maison mais a dû reculer en voyant un énorme crocodile d’eau salée s’approcher d’elle. Ce qui suit est la femme qui recule pour se sauver la première, avec le bébé requin abandonné sur la plage.

Ensuite, le crocodile est enfin à la plage. Très agilement, il arrête de nager et commence à marcher à quatre pattes vers le nourrisson requin en difficulté. Avant que vous ne vous en rendiez compte, le crocodile a le bébé dans sa bouche et recule dans l’eau. Une fois sur place, il serre ses énormes mâchoires sur le pauvre poisson.

«Je vois environ quatre mètres (la longueur du crocodile) et il a toujours la queue dans l’eau! C’est le plus gros crocodile que j’aie jamais vu», poursuit la femme derrière la caméra. Il revient et mange le deuxième requin. La femme dit plus tard à l’homme à côté d’elle de ne plus jamais lui demander de se mettre à l’eau pour attraper son poisson.

Un utilisateur a noté: «Heureusement qu’ils n’avaient pas de petit chien avec eux», tandis qu’un autre a senti quelque chose de louche et a dit: «Vidéo cruelle. Elle a appâté ce crocodile avec des chiots vivants échoués. Complètement malade.

Cependant, un ami de la famille est venu à la défense de Palmer et a déclaré que ce sont des personnes extrêmement bonnes et que ces personnes ne feraient jamais une telle chose. Les amis de la famille ont également demandé aux guerriers du clavier d’arrêter de commenter de manière sévère.

Selon Actualités UPC, Les autorités australiennes ont publié une notification rappelant aux gens que l’alimentation au croc est interdite, à la suite de cette vidéo virale.