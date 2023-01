Une vidéo d’une femme déguisée en “Manjulika” effraie les gens au Rajasthan

Si vous aimez faire des farces, alors celle-ci est pour vous. Une vidéo a fait surface sur Internet qui montre une fille déguisée en “Manjulika”, du film de Bollywood “Bhool Bhulaiya”, effrayant les gens tout en étant recouverte d’un drap blanc.

La vidéo montre la femme portant une perruque aux cheveux longs et un drap blanc enroulé autour de son corps. La femme erre dans un haveli à Bharatpur au Rajasthan et essaie d’effrayer les gens. Le clip montre des gens criant à haute voix quand ils voient la fille sauter de nulle part.

La vidéo a été publiée par un utilisateur de Twitter, Prisha. La légende se lit comme suit : “Déguisé en monjulika pour effrayer les habitants de Bharatpur et c’est comme ça que ça s’est passé.”

Regardez la vidéo ici :

Habillé en monjulika pour effrayer les habitants de Bharatpur et c’est comme ça que ça s’est passé 🥰 pic.twitter.com/K4v8Oii00U — prisha. (@prishafknwalia) 8 janvier 2023

La vidéo a amassé plus de 36 000 vues sur Twitter et plusieurs réactions. Un utilisateur a commenté : “Comment avez-vous réussi à ne pas trébucher et tomber en marchant sur la couverture.” Un autre utilisateur a écrit : « C’est incroyable ! Mes parents et moi avions séjourné dans ce palace après notre visite au sanctuaire de Bharatpur, et je me souviens avoir pensé que le cadre ressemblait étrangement à Manichitrathazhu – le film malayalam qui a finalement inspiré Bhool Bhulaiya.

Le troisième utilisateur a écrit : “Ce ne sera pas drôle si quelqu’un fait un arrêt cardiaque ou des convulsions. Tout n’est pas amusant et amusant.”

Le quatrième utilisateur demande : “Ok, qui sera responsable de mes factures de crise cardiaque si cela m’arrive ?”