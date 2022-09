Une vidéo d’une femme âgée vendant des chocolats dans un train local quitte Internet inspirée mais blessée

L’âge n’est qu’un chiffre et une vidéo virale d’une dame âgée vendant des marchandises dans un train local le prouve. La vidéo en question a été partagée en ligne par la présidente de la Commission de Delhi pour les femmes, Swati Maliwal. Lorsque Maliwal est tombée sur la vidéo, elle n’a pas pu s’empêcher d’apprécier le courage et l’esprit de l’inconnue, qui travaille toujours dur pour joindre les deux bouts.

Dans le clip, on voit la femme âgée se déplacer de siège en siège, alors qu’elle essaie de vendre une variété de chocolats placés dans plusieurs boîtes, qu’elle porte dans ses mains. À un moment donné dans le clip, la femme âgée tente de convaincre un passager de lui acheter des marchandises mais est humblement rejetée. La femme passe ensuite à un autre passager, étant toute optimiste malgré des centaines de refus chaque jour.

Swati Maliwal a été tellement émue par les personnes âgées qu’elle a mis en lumière le sort de toutes les femmes qui doivent faire face à d’immenses luttes pour gagner du pain. Maliwal a déclaré que si certaines femmes mènent une vie confortable, d’autres doivent supporter l’inconfort et lutter pendant des heures pour gagner de l’argent. Elle a encouragé ses abonnés à acheter des biens aux personnes âgées dans les trains chaque fois que possible pour les soutenir un peu.

Elle a écrit: «Alors que certaines personnes vivent dans le confort, la lutte est le nom de beaucoup d’autres. Ces femmes et des milliers de personnes comme elles qui travaillent dur et gagnent du pain deux fois, si possible, leur achètent des biens. Jetez un oeil à la vidéo ci-dessous:

किसी की ज़िंदगी आराम है, संघर्ष किसी की ज़िंदगी का नाम है। ये महिला और इनके जैसे हज़ारों लोग जो मेहनत कर दो वक्त की रोटी कमाते हैं, हो सके तो उनसे सामान ज़रूर खरीदें। pic.twitter.com/zKXU3oIE8w – Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) 5 septembre 2022

Avec plus de 5 000 likes, le clip a recueilli plus de 109 300 vues sur le site de micro-blogging. Les internautes en grand nombre semblaient émus par la lutte de la femme âgée. Alors que l’un d’eux a dit: “Vraiment triste de voir ces personnes âgées lutter pour leur vie.”

Vraiment triste de voir ces personnes âgées lutter pour leur vie. — मोहित चतुर्वेदी (@chaturvedimo) 6 septembre 2022

Un autre a ajouté: «Parfois, nous devrions acheter des choses à ces personnes qui travaillent dur même si nous n’en avons pas besoin. Cela peut beaucoup les aider. »

Parfois il faut juste l’acheter sans réfléchir à deux fois et même quand il n’y en a pas besoin !!! – Vaibhav Sheth (@ buntys82) 6 septembre 2022

Un autre a écrit : « Salut à cette dame âgée. Elle inspire les jeunes qui trouvent simplement des excuses.

Bravo à cette vieille dame. Elle inspire les jeunes qui trouvent simplement des excuses – Zameer (@ZamNlr) 6 septembre 2022

De nombreux utilisateurs se sont également renseignés sur l’identité de la femme pour la retrouver et lui apporter son soutien.

Je pense que c’est la même femme. J’ai pris cette photo d’elle en novembre 2014 à Mumbai local. pic.twitter.com/kT90gVLK00 — Eeshita Mittal (@EeshitaMittal) 6 septembre 2022

Un utilisateur a répondu que les personnes âgées ressemblaient à la même femme que l’utilisateur avait rencontrée dans un local de Mumbai en 2014. À l’époque, elle vendait du vernis à ongles dans le train.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici