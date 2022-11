Une vidéo d’une écolière dansant sur une chanson du Rajasthan quitte Internet en admiration

Une vidéo d’une petite fille dansant lors d’un événement organisé par son école est devenue virale sur internet. Vêtue de son uniforme scolaire, on peut voir la jeune fille secouer une jambe sur la chanson populaire du Rajasthan “Mera Balma Bada Sayana”. Alors que la caméra effectue un panoramique, la vidéo montre ensuite les élèves de la section primaire assis sur le terrain de l’école alors qu’ils hululent et encouragent leurs camarades de classe. Pendant ce temps, les enseignants de l’école surveillent tous les élèves au fur et à mesure que l’événement se déroule. Il semble que la représentation faisait partie de la fonction Diwali organisée par l’école, car certains élèves portaient leur uniforme tandis que beaucoup venaient également à l’école en tenue décontractée.

Ce qui vole la vedette, ce sont les mouvements de danse exceptionnels des petites filles, car ils semblent être bien chorégraphiés et répétés. De virevolter à clouer quelques mouvements de danse du Rajasthan, la petite fille a bien diverti la foule, incitant beaucoup à se lever pour la regarder jouer. L’utilisateur de Twitter qui a partagé le clip en ligne l’a sous-titré, “Regardez le talent.” Regardez la vidéo ci-dessous :

En l’espace de deux jours, la vidéo virale a amassé plus de 100 000 vues et plus de huit mille likes sur le site de micro-blogging. Un barrage d’internautes impressionnés par les performances de danse a fini par louer la petite fille. Un utilisateur l’a appelée mignonne et a écrit: “Bonne performance du bébé mignon.”

Bonne performance par mignon 🥰 bébé – Mohamed Faiz (@faizgkpx) 10 novembre 2022

Un autre s’est souvenu de son temps scolaire et a commenté: «Le temps scolaire est le meilleur. Is se aacha kuch ho he nahi sakta (Il n’y a rien de mieux que ça).

Le temps scolaire est le meilleur. Is se aacha kuch ho he nahi sakta. – Manoj Shukla (@VijayKa80988629) 10 novembre 2022

Un autre a souligné comment la foule a encouragé la petite fille, “Voyez les encouragements dans sa performance de danse.”

Voyez les encouragements dans sa performance de danse 😊 – Priyanka Thakur (@ Priyank62615920) 10 novembre 2022

Internet est vraiment impressionné par les mouvements de danse de la petite fille.

