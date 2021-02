Les hivers dans l’Himachal Pradesh ressemblent à un paradis tout blanc sur terre avec des montagnes et des maisons couvertes de neige et à peu près une couverture blanche sur tout. Une récente vidéo diffusée sur Twitter par la direction des chemins de fer indiens a suscité beaucoup de succès sur les réseaux sociaux. La vidéo, tournée à la gare de Taradevi dans l’Himachal Pradesh, est devenue virale car elle montrait un train debout sur la voie ferrée recouverte de neige.

Les chemins de fer indiens ont tweeté la magnifique vidéo et ont écrit: « Envoûtant! La route du patrimoine de la gare de Taradevi de Shimla-Kalka recouverte d’une couverture de neige est un spectacle à voir. »

Les utilisateurs de Twitter ont commenté la vidéo, s’émerveillant de la vue et ont retweeté la même chose plusieurs fois. La vidéo a été visionnée plus de 16 000 fois et la belle vidéo a fait jaillir les gens sur la beauté scénique de la vidéo.

Ça s’appelle la beauté des collines couvertes de neige #toytrain de shimla 🚂🚃🚃🚃 – Kushal Singh Thakur (@ikushalsingh) 6 février 2021

Poudlard express à partir de 2 minutes 😀 – Arunachaleswaran (@arun_d_apocalyp) 7 février 2021

Le compte Twitter des chemins de fer indiens a souvent partagé de belles images de tels trajets en train pour que ses adeptes attirent leur attention sur la beauté des voyages en train. Ils ont également récemment partagé une photo d’un train traversant le tronçon du chemin de fer de la montagne Nilgiri.

Jetez un œil dans la nature! Le tronçon pittoresque du Nilgiri Mountain Railway entre Mettupalayam et Ooty offre de belles scènes naturelles enrichissant notre expérience de voyage en train. pic.twitter.com/7ItbSSLAaw – Ministère des chemins de fer (@RailMinIndia) 6 février 2021

Dimanche également, les chemins de fer indiens ont partagé une autre vidéo d’un train jouet couvert de neige à Shimla.

Neige, neige partout! Vues envoûtantes de la gare de Shimla où le soi-disant train jouet est recouvert de fortes chutes de neige cet hiver. pic.twitter.com/b8zk15n8cz – Ministère des chemins de fer (@RailMinIndia) 6 février 2021

Lors de la récente Union Budegt, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a annoncé un nouveau plan ferroviaire national pour l’Inde 2030 avec une allocation totale de Rs 1,15 crore lakh pour les chemins de fer indiens.

Les chemins de fer indiens ont été gravement touchés en 2020 depuis que la pandémie COVID-19 a perturbé les services, qui ont été complètement interrompus pendant quelques mois. Parlant des priorités des chemins de fer indiens, Sitharaman a parlé de la mise en service des corridors de fret dédiés est et ouest.

Indian Railways cherche à inviter le secteur privé à participer de manière importante à la modernisation des gares et à la circulation des trains sur le réseau. La première « gare privée » de l’Inde – Habibganj dans le Madhya Pradesh – projet en mode PPP est en voie d’achèvement de sa première phase. En outre, Indian Railways espère finaliser les soumissions pour le projet de 150 trains privés d’ici la première moitié de cette année.