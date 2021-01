Dans une scène inhabituelle qui a eu lieu en Chine, une dame âgée a été aperçue sur un scooter jouet qui avait la forme d’un dragon. La vidéo est apparue sur les réseaux sociaux dans laquelle un ancien gardien de terrain de jeu est vu au volant d’un faux scooter électrique. Les images tournées dans une rue animée de la ville de Suzhou, dans l’est de la Chine, sont à la mode sur les réseaux sociaux. La cycliste senior a été identifiée comme étant Mme Hou qui a déclaré à la police que la raison pour laquelle elle se rendait chez elle à vélo en raison de son travail était qu’elle ne pouvait pas marcher et qu’elle souffrait de douleurs aux jambes.

Le clip vidéo a été capturé sur une caméra par un spectateur récemment dans la province du Jiangsu à Suzhou. La police a également été alertée après avoir vu le clip et ils ont retrouvé la dame et sont entrés en contact avec elle. En parlant à la police, Hou leur a dit qu’elle travaillait comme gardienne de l’aire de jeux dans un parc local de location de voitures.

Selon Courrier quotidien, dans une déclaration de police, il a été déclaré qu’elle souffrait de douleurs aux jambes depuis des années et qu’elle prendrait un ascenseur pour rentrer chez elle de son fils pour éviter les transports en commun après le travail. Elle leur a dit que sa famille était trop occupée pour venir la chercher à la cour de récréation ces derniers temps; par conséquent, elle a décidé de rentrer seule chez elle sur le faux scooter électrique car la route était plus vide la nuit avec un trafic léger et le trajet était court.

Hou a été emmenée dans un poste de police local où elle a été informée sur la sécurité routière par un policier. Après avoir pris connaissance des règles de sécurité, elle a promis à l’officier de ne pas répéter l’erreur et de ne plus jamais conduire le scooter jouet sur la route principale.

Après que la vidéo ait été diffusée sur Internet, elle a attiré l’attention des internautes. Alors que certains d’entre eux ont été submergés par la gentillesse et l’innocence de la dame et son trajet accrocheur, d’autres ont montré leurs préoccupations pour sa sécurité.Courrier quotidien rapporte que l’un des utilisateurs a exprimé à quel point le moment était adorable et qu’il souhaite également l’un des scooters similaires. Un autre internaute s’est inquiété du danger de la situation et a écrit qu’il ne pensait pas que c’était approprié et que c’était dangereux, surtout la nuit.

Hou s’est vite rendu compte de son erreur, mais des incidents similaires ont également eu lieu en Chine. En décembre 2020, une femme a été arrêtée par la police de la circulation dans le sud de la ville de Quanzhou pour avoir conduit une petite voiture avec des néons lumineux attachés dans la rue animée. Elle a dit à la police qu’elle transportait la réplique dans une pièce locale pour la location et qu’elle essayait de gagner du temps dans le processus.