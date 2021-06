Une vidéo d’un policier agenouillé sur le cou d’un Noir de 14 ans suscite l’indignation à Montréal

Bien que la vidéo ne montre pas ce qui s’est passé avant que l’adolescent ne soit cloué au sol, un porte-parole de la police a déclaré à Radio Canada que lui et un deuxième adolescent avaient refusé de s’identifier. La police a arrêté et tapoté le deuxième adolescent et a découvert qu’il transportait un spray anti-ours. L’adolescent retenu dans la vidéo a semblé paniquer et chercher quelque chose dans son propre sac, tout en repoussant les policiers.