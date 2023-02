Une vidéo d’un homme enseignant à une femme âgée comment utiliser une Smart TV gagne Internet

Une vidéo d’un homme enseignant à une femme âgée comment utiliser une télévision intelligente est devenue virale sur les réseaux sociaux. Le clip, qui a été initialement publié sur TikTok et partagé sur Twitter jeudi, montre un homme expliquant à une femme âgée différentes applications de streaming sur une smart TV.

Dans la vidéo, l’homme explique à la femme comment trouver différentes plateformes OTT (Over The Top) sur une télévision connectée. Il lui dit que tous les carrés apparaissant sur l’écran de la télévision ont leurs propres applications individuelles. D’Amazon Prime à Netflix, l’homme explique qu’ils n’ont rien à voir les uns avec les autres mais sont tous des applications.

Regardez la vidéo ci-dessous :

Comment puis-je inscrire mes parents à ce tutoriel ? pic.twitter.com/c4wEoPjXul – chris evans (@notcapnamerica) 2 février 2023

“Nous avons Prime Video et nous avons aussi Netflix”, dit l’homme. Il lui demande ensuite de trouver Netflix sur l’écran, après quoi la femme âgée fait défiler jusqu’à l’application de streaming et apprend à l’ouvrir.

L’utilisateur de Twitter Chris Evans a partagé la vidéo sur Twitter avec la légende : “Comment puis-je inscrire mes parents à ce tutoriel ?”

Partagé il y a quelques jours à peine, le post cumule déjà plus de 4 millions de vues et plus de 288 000 likes.

Lire aussi | Un couple trans au Kerala, Ziya et Zahad, annoncent une grossesse. Voir le message

“Un bon fils irait là-bas, les guiderait et leur expliquerait patiemment le processus, puis quand ils appellent à l’aide, vous serez heureux de vous aider. Ne me bloquez pas !!” a écrit un utilisateur dans la section des commentaires. “Mes parents sont de grands fans de l’ancien” faites-le quand vous arrivez ici en personne. “Nous ne sommes même pas sur le même continent, mais d’accord, si l’attente ne vous dérange pas, lol”, a déclaré un autre.

Un troisième utilisateur a commenté : “J’aide ma mère avec son téléphone à chaque fois que je la vois.” “J’en ai besoin pour mon père ! Quand j’ai essayé de lui expliquer ce qu’était YoutubeTV, il n’a littéralement pas compris le concept. Il a le câble parce que les applications étaient trop déroutantes”, a partagé le quatrième. “J’adore qu’il ait fait ce cours d’information pour sa mère. C’est adorable”, a ajouté un autre.