Une vidéo d’un homme donnant un bain à un lionceau dans sa baignoire éliminera votre blues du lundi

Les vidéos d’animaux mignons sont tout simplement parfaites pour améliorer la journée des gens car elles éclairent leur humeur et les font se sentir différents. Qu’il s’agisse d’un chat qui ronfle en dormant ou d’un chien qui se comporte de manière virile, ces clips viraux font d’Internet un lieu incontournable pour les téléspectateurs pendant leur temps libre. Et cette autre vidéo est juste le moyen ultime d’en finir avec votre blues du lundi ! Un clip récent qui montre un homme donnant un bain à un lionceau est la chose la plus mignonne sur Internet aujourd’hui.

La vidéo a été publiée par un compte Instagram, nommé “justt.animals”, montrant un lionceau baigné par un homme qui a caressé le chat pas si gros avec ses mains et l’a choyé de la manière la plus douce. Le petit a même essayé de mordre sans danger le gardien, ce qui a laissé Internet en admiration. Ainsi, le petit semblait apprécier le bain alors que l’eau s’y précipitait à travers un robinet. Les gestes adorables de l’homme et les expressions faciales du petit ne manqueront pas d’apporter un large sourire sur votre visage. N’est-ce pas une joie de les voir être pris en charge? Bien sûr, c’est le cas.

“Quel bébé mignon !” dit un utilisateur. Un autre Instagrammer a commenté: “Ce bébé profite de son bain.” Certains ont également affirmé qu’ils voulaient que ce soit leur “travail de rêve !!!!”

En autre vidéo virale, on a pu voir un homme donner un bain à un serpent qui a pétrifié certains utilisateurs alors que d’autres semblaient l’apprécier. Le clip montrait un gars donnant un bain à un serpent dans une salle de bain à l’aide d’une tasse tandis que le reptile continuait à se déplacer sans peur. À un moment donné, il a même essayé de s’en tirer avec le bain injustifié, mais cela n’a pas empêché l’homme de prendre la décision horrible.

“Très dangereux”, a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a répondu : “Pourquoi ? Laissez simplement l’animal tranquille. Est-ce même légal de faire cela ?”

