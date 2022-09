Une vidéo d’un guépard et d’une tortue jouant dans un parc en Floride gagne Internet

Une vidéo d’un guépard jouant avec une tortue dans un parc est devenue virale sur Internet. Le clip en question a été mis en ligne par Carson Springs Wildlife sur leur page Instagram il y a à peine une semaine. Notamment, Carson Springs est un parc animalier d’espèces exotiques et menacées à but non lucratif situé dans la région de Gainesville en Floride, aux États-Unis. Le parc animalier dans la légende de la bobine virale Instagram a révélé que les noms des adorables créatures étaient Tuesday et Penzi.

Le clip commence par le guépard frottant avec compassion sa tête sur la carapace de la tortue. Peu de temps après, le guépard a un peu brouté l’herbe du parc et finit par répéter encore une fois le geste de la tête. Pendant ce temps, la tortue ne semble pas du tout effrayée, mais reste immobile pendant que le guépard continue son geste amical. Dans la légende, le parc animalier a également déclaré que le guépard et la tortue sont les meilleurs amis. “Tuesday et Penzi sont les meilleurs amis. Venez les voir à Carson Springs », a déclaré la légende. Regardez la vidéo virale ci-dessous :

Dès que le clip a fait surface en ligne, il s’est répandu comme une traînée de poudre sur l’application de partage de photos. En une semaine, la vidéo a rassemblé plus de 1,1 million de téléspectateurs et 56 000 likes. Un barrage d’amoureux des animaux du monde entier a répondu à la vidéo. Un utilisateur dans la section des commentaires a souligné à quel point les créatures sont différentes mais ont quand même réussi à créer un lien incassable.

L’utilisateur a écrit : « Deux cultures différentes, deux modes de vie différents et toujours les meilleurs amis du monde ! Quel monde merveilleux ce serait si les humains pouvaient faire de même ! Absolument magnifique!” Un autre a ajouté: «Parlez des extrémités opposées du spectre de vitesse. Les contraires s’attirent!” De nombreux utilisateurs ont associé des anecdotes amusantes au clip. L’un d’eux a dit: “Fast and Furious devrait être le meilleur ami”, un autre a plaisanté: “Quand vous et vos amis n’avez rien en commun, mais que vous aimez tous sortir.” Pendant ce temps, une section d’Internet a souligné à quel point il est rare de voir un guépard et une tortue jouer ensemble. Un internaute a commenté : « Un guépard et une tortue ? C’est quelque chose qu’on ne voit pas tous les jours. Un autre a rejoint: “Lol, j’adore ça. Les animaux font les choses les plus mignonnes.

