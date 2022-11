Une vidéo d’un enfant étreignant un homme en costume effrayant d’Halloween a Internet en admiration

Lors du festival le plus effrayant de l’année, de nombreuses personnes ont apporté leur jeu de costumes pour Halloween 2022. Dans un autre exemple, une vidéo qui devient virale montre un homme essayant d’effrayer un enfant portant son costume effrayant. Cependant, la réaction de l’enfant est quelque chose qui a conquis les cœurs sur Internet et laissé les internautes complètement émerveillés. La vidéo a été téléchargée par Jay Shetty sur Instagram et le texte dit: “Il ne connaît que l’amour.”

La vidéo commence avec un enfant debout à côté d’un buisson et l’homme debout juste à côté de lui dans un costume d’Halloween. Plus loin, dans la vidéo, l’homme tapote le dos de l’enfant et il se retourne. Cependant, en regardant l’homme, il n’a pas peur du tout. En fait, il continue de le fixer puis ouvre les bras. Bientôt, les deux s’étreignent, laissant les internautes émerveillés. Regarde:

“Craindre un homme l’aggrave. Montrez un peu d’amour », a commenté un utilisateur d’Instagram. Les gens peuvent être vus en train de laisser des cœurs dans la section des commentaires.

Pendant ce temps, une autre vidéo d’un homme déguisé en nonne alias Valak de la série Conjuring est devenue virale. La vidéo partagée sur Instagram montre un homme portant le costume de The Nun et dansant dans son salon avec certains membres de sa famille et amis. On peut le voir exécuter Giddha, la danse traditionnelle du Pendjab, avec passion tandis que les gens autour de lui l’encouragent. La femme qui filme The Nun n’a pas pu s’empêcher de rire alors qu’il applaudissait et dansait sur la chanson punjabi. On peut également remarquer un homme qui danse en arrière-plan en faisant une croix avec ses doigts. L’homme a dessiné une ressemblance frappante avec la nonne avec son costume et son maquillage sur le point. Avec la vidéo, la légende disait “POSSESSIVE GIDHA LMAO”.

La vidéo virale a reçu plus de 2,2 millions de vues. Les internautes n’ont pas pu contrôler leur rire après avoir regardé la nonne desi et ont même donné à la nonne des noms indiens – Nunpreet, Nunjot, Nun Kaur et plus encore. L’un des utilisateurs a écrit : « Nunjot Kaur dans la maison ». Exprimant son amour pour le danseur d’arrière-plan, un autre utilisateur a écrit : “le gars à l’arrière qui a lancé une croix m’a tué”. Un troisième utilisateur a ajouté: “Qu’est-ce qui se passe ici dans la nonne desi?”. Parlant de recréer la vidéo, un utilisateur a écrit: “Nous DEVONS DEVOIR être cela à Halloween”.

