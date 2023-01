Une vidéo d’un éléphant en migration faisant une courte sieste suscite une conversation sur les effets de sa captivation

Si vous pensez que les éléphants zoomant sur votre écran sont la chose la plus mignonne qui soit, attendez d’en voir un faire une sieste. Un officier forestier, Venkatesh G, a partagé un clip d’un éléphant sauvage en migration faisant une sieste à Valparai, Tamil Nadu. On peut le voir allongé sur le côté, posant son oreille dans l’oreille. Juste des choses adorables qui peuvent faire fondre votre cœur. Le Forest Range Officer a également partagé que ces géants sont les mammifères à sommeil le plus court. En fait, les éléphants d’Asie sont de nature crépusculaire. Ce qui signifie qu’ils sont plus actifs à l’aube et au crépuscule. Tellement actifs qu’ils ne font qu’une courte sieste de 5 à 30 minutes. Et pendant l’une de ces siestes, l’éléphant a été filmé :

Éléphant sauvage migrateur faisant une courte sieste à Valparai😴 Les éléphants sont les mammifères qui dorment le moins longtemps. Comment les éléphants survivent avec si peu de sommeil reste un mystère. Les éléphants d’Asie sont de nature plus crépusculaire. Ils sont plus actifs à l’aube et au crépuscule. Prend une courte sieste de 5 à 30 minutes ! pic.twitter.com/YAmg6TRhTY— Venkatesh G (@venki_ranger) 2 janvier 2023

Un officier de l’IFS, Ramesh Pandey, a retweeté le clip et a partagé son point de vue sur la différence entre les habitudes de sommeil d’un éléphant en migration et d’un éléphant en captivité. Il a mentionné que les éléphants ont un schéma de sommeil similaire à celui des humains. Cependant, les créatures gardées captives dormaient davantage. En fait, ces créatures peuvent dormir sur le côté pendant des heures, tout comme les humains.

Oui. Les éléphants dorment comme nous dormons. Cependant, les éléphants en captivité ont plus d’heures de sommeil que les humains. Non seulement cela, ils peuvent dormir d’un côté pendant des heures comme nous le faisons. https://t.co/81xWDC40VY– Ramesh Pandey (@rameshpandeyifs) 2 janvier 2023

Un utilisateur de médias sociaux a demandé pourquoi cela pourrait être le cas pour un animal connu pour être socialement actif. Ils ont écrit: “Peut-être que l’ennui causé par le manque d’enrichissement, leurs esprits brisés et la vie solitaire guidée par l’homme entraînent de longues heures de sommeil pour ces êtres sociaux en captivité?”

Peut-être que l’ennui causé par le manque d’enrichissement, leurs esprits brisés et leur vie solitaire guidée par l’homme entraînent de longues heures de sommeil pour ces êtres sociaux en captivité ?— Khushboo GS (@Vegankudi) 2 janvier 2023

Selon la Born Free Foundation, les éléphants ont besoin d’un environnement social et physique très complexe pour prospérer. Les zoos et autres installations captives ne peuvent pas reproduire cela. Lorsqu’ils sont mis en captivité, un énorme fossé se crée entre ce que les éléphants veulent et ont besoin, et ce dont ils peuvent bénéficier en captivité. Ces adorables créatures sont des animaux très intelligents et sociaux. Pourtant, ils sont soumis à des souffrances physiques et à une détresse psychologique considérables lorsqu’ils sont confinés dans des environnements non naturels. Cela entraîne plus que de simples changements dans leurs habitudes de sommeil. Certains des problèmes qu’ils présentent comprennent un comportement non naturel et stéréotypé, une mortalité infantile plus élevée et même une durée de vie réduite.

