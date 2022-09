Une vidéo d’un détective frappant une femme déclenche une enquête du NYPD

NEW YORK (AP) – La police de New York a déclaré qu’elle enquêtait sur une confrontation mardi au cours de laquelle un détective a poussé et frappé une femme, la faisant tomber au sol, après qu’elle l’ait frappé alors qu’il aidait à arrêter un suspect dans une tentative de meurtre. .

Le commissaire de police Keechant Sewell a déclaré jeudi que le groupe de la force du Bureau des affaires internes du département enquêtait. Les avocats ont appelé au licenciement du détective Kendo Kinsey après qu’un spectateur ait capturé une vidéo de l’affrontement. Jeudi, il n’y avait aucun changement dans son statut de service.

Sewell a également autorisé la diffusion d’images de caméras corporelles, qui montrent la femme s’approchant de Kinsey, demandant “Quel est le problème?” et frapper le détective à la poitrine alors que les agents arrêtaient un homme recherché lors d’une fusillade le 12 août qui, selon la police, impliquait plusieurs suspects tirant sur plusieurs personnes.

Kinsey est alors vue la frappant avec une main ouverte, la jetant au sol dans une rue de Harlem. Elle est restée consciente et a été emmenée à l’hôpital à sa demande, a déclaré Sewell.

Le maire Eric Adams a défendu Kinsey, affirmant que lui et d’autres officiers avaient fait preuve d’une “grande retenue” et “avaient fait ce que le système demandait”. Une foule s’était rassemblée autour des officiers et a tenté de perturber l’arrestation, a déclaré Adams.

“Je ne vais pas dire aux policiers de sortir, d’appréhender des personnes dangereuses, puis de venir plus tard quand ils ont fait ce qu’ils étaient censés faire et de ne pas dire que vous avez protégé les habitants de cette ville”, a déclaré Adams.

La femme, Tamani Crum, 19 ans, était l’une des trois personnes impliquées dans l’incident de Harlem qui ont été arrêtées et accusées d’entrave à l’administration gouvernementale, un délit. Elle a été libérée sans caution. Un message sollicitant des commentaires a été laissé à son avocat.

Kinsey est devenu officier du NYPD en 2005 et a obtenu 10 distinctions pour son excellent service de police et son service de police méritoire, selon les dossiers de la police. Il a été promu détective en décembre dernier et affecté au quartier de Harlem où l’altercation de mardi a eu lieu.

Kinsey a fait l’objet de 13 plaintes pour inconduite, certaines pour usage excessif de la force. Deux plaintes ont été fondées: en 2011 pour usage de langage discourtois et en 2015 pour abus d’autorité, selon les données de l’agence de surveillance de la police de la ville, le Civilian Complaint Review Board.

Kinsey a été disculpé dans deux plaintes, tandis que d’autres se sont effondrés pour diverses raisons, notamment le manque de coopération des témoins et l’indisponibilité des accusateurs.

Le suspect de la tentative de meurtre, Elvin James, avait un “pistolet fantôme” illégal dans sa ceinture au moment de son arrestation, un polymère semi-automatique chargé 80, a déclaré Sewell. James a été accusé de possession criminelle d’une arme, de possession criminelle d’une substance contrôlée et de résistance à l’arrestation.

James est détenu sous caution de 300 000 $ et doit revenir devant le tribunal vendredi. Un message sollicitant des commentaires a été laissé à son avocat.

Le chef du syndicat de Kinsey a suggéré qu’en s’approchant de James alors qu’il était arrêté, Crum aurait pu “saisir l’arme à feu illégale ou aider l’homme à l’utiliser contre la police”.

Le président de la Detectives ‘Endowment Association, Paul DiGiacomo, a déclaré que le syndicat explorait la possibilité de poursuivre Crum, une tactique qu’il a approuvée l’année dernière lorsque le détective Vincent Cheung a poursuivi un manifestant qui, selon lui, l’a réprimandé avec des épithètes anti-asiatiques racistes. Cheung fait appel après qu’un juge a rejeté l’affaire pour des motifs de liberté d’expression.

“Les criminels de New York se sont habitués à ce qu’il n’y ait aucune conséquence pour leurs actions dangereuses et illégales – mais lorsque vous agressez un détective de New York afin d’interférer avec l’arrestation d’un homme armé d’une arme à feu, il y a des répercussions”, a déclaré DiGiacomo. dans un communiqué publié sur le compte Twitter du syndicat.

Sur Twitter, suivez Michael Sisak sur twitter.com/mikesisak. Envoyez des conseils confidentiels en visitant https://www.ap.org/tips/.

Michael R. Sisak, The Associated Press