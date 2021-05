Une vidéo d’un couple de lapins se marier remplit Internet d’espoir

Avez-vous déjà vu une cérémonie de mariage à part entière d’un lapin? Non? Cela peut vous sembler bizarre, mais un « couple de lapins » a été déclaré « mari de lapin » et « femme de lapin » après une jolie petite cérémonie, dont les vidéos sont maintenant en train de devenir virales. YouTube a partagé un court extrait (avec un lien vers la vidéo complète) de cette cérémonie de mariage sur sa chronologie Twitter et il ne manquera pas de vous faire sourire. La vidéo présente les lapins Roberto et Amy, alors qu’ils s’habillent pour leur cérémonie de mariage, avec des invités venus assister à la cérémonie. Le prêtre termine la cérémonie et annonce la fin de leur mariage.

La vidéo publiée par YouTube sur sa chronologie Twitter est devenue virale et a recueilli plus de 50000 vues en quelques heures après avoir été téléchargée sur le site de microblogging.

Regardez la vidéo.

Twiterraris a également partagé sa réaction et certains ont même félicité le « couple de lapins » de ce mignon. Découvrez une partie de la réaction.

Hilarant! Regardez comme tout le monde est sérieux! – @ Honnête, citoyenne indienne Vinita Deshmukh (@VinitaDeshmukh) 7 mai 2021

Everybunny a besoin d’un lapin pour aimer – YouTube (@YouTube) 7 mai 2021

Félicitations – Shekhar Srivastava (@ Shekh1965) 7 mai 2021

Dans la vidéo complète disponible sur YouTube, nous pouvons voir que l’annonce du mariage a suscité une vive acclamation de la part des personnes présentes. Le mariage a été célébré avec un gâteau aux carottes et des champagnes suivi d’une photo de famille complète avec les propriétaires.

Alors que les deux le lapin mesurent plus de 3 pieds, le «toilettage» Roberto est le plus gros lapin du monde à 3 pieds 6 pouces.

Nous souhaitons au couple une heureuse vie conjugale à venir.

Ce n’est pas la première vidéo d’un «mariage d’animaux» et Internet est inondé de vidéos et d’images de personnes mariant leur animal de compagnie lors d’une grande cérémonie.

Dans une autre histoire fascinante sur un mariage d’animaux, deux chiens de thérapie travaillant dans un hôpital du Texas se sont mariés lors d’une cérémonie à l’hôpital. Selon ABC7, Peaches et Duke qui travaillaient comme chiens de thérapie ont souvent été vus en train de se câliner autour de l’hôpital et ils se sont ensuite mariés.

Le couple Golden Retriever a posé pour la photo de mariage parfaite et a terminé la célébration avec un gâteau de mariage.

