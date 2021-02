Nous consommons chaque jour tellement de vidéos mignonnes de chats et de chiens sur les réseaux sociaux et elles nous font toujours sourire. Les chiens sont souvent appelés les amis pour toujours des humains. Un clip de 30 secondes, publié sur Reddit, d’un chien rencontrant un patient âgé dans un hôpital a laissé les utilisateurs submergés de joie. La vidéo commence avec le chien, accompagné d’une femme, qui attend dans une zone séparée.

Le patient âgé arrive en fauteuil roulant avec le personnel de l’hôpital et le chien est visiblement excité de le voir. En quelques secondes, il se précipite vers le vieil homme, qui embrasse le chien, et le duo partage un moment extrêmement joyeux et émouvant. Le vieil homme, portant un masque, frotte continuellement le cou du chien pendant que la femme qui l’a amenée là-bas s’assure qu’il ne réagit pas de manière excessive dans l’excitation. Les dernières secondes du clip présentaient une photo du chien, la tête appuyée sur les épaules de l’homme, assis paisiblement sur ses genoux.

« Cette image finale m’a amené à de belles larmes », a écrit un internaute sur le site.

La réunion a également fait sourire le personnel de l’hôpital.

Partagée le jeudi 4 février avec la légende « Heures de visite des animaux de compagnie », la vidéo a été votée plus de 5 500 fois, ce qui représente 99% des personnes qui y ont réagi.

La vidéo a également généré des dizaines de 70 commentaires, la plupart des utilisateurs affirmant que le clip les avait laissés en larmes de joie.

« Impossible de taper à travers les larmes! Cela doit arriver partout BEAUCOUP plus souvent », a déclaré un utilisateur.

Un autre a déclaré que la vidéo ne l’avait pas seulement fait sourire, mais avait également fait monter les larmes aux yeux. « Ce doggo me rappelle mon vieux doggo, aww, » dit-il.

La vidéo a déclenché une autre conversation parmi les téléspectateurs de la plate-forme. Beaucoup préféraient avoir un espace de visite pour animaux de compagnie dans les hôpitaux, ce qui est rarement vu, malgré tant de progrès.

«Tous les hôpitaux devraient avoir un espace de visite pour animaux de compagnie», a suggéré une personne dans la section des commentaires. Réagissant à ce commentaire, un autre utilisateur a déclaré: « Je pense que cela aurait certainement un impact sur les résultats. »