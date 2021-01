Un chien a appris une étrange astuce en tournant sa tête de 180 degrés. Kiko, un spitz finlandais de neuf mois, a appris le truc inhabituel de son propriétaire. Ashleigh Macpherson a appris à Kiko à faire l’action au commandement «démon». Kiko, qui a pris le truc assez facilement, a confondu plusieurs personnes car elles ne semblent pas comprendre comment elle fait le truc.

La professeure Ashleigh de Nouvelle-Zélande qui a enseigné à son animal de compagnie des trucs incroyables a déclaré que les gens avaient les mêmes réactions quand ils la voyaient faire le tour de tête en public. La tête qui tourne la tête de Kiko fait rire son propriétaire de 28 ans.

Selon un rapport dans Ladbible, Ashleigh a renversé quelques haricots sur la capacité unique de son chien. Elle a dit que Kiko était la meilleure chose et un grand confort pendant les moments difficiles. Elle a ajouté que son chien est un « chiot covid » né quelques jours avant coronavirus le verrouillage induit a commencé en Nouvelle-Zélande. Ashleigh a ajouté que Kiko était un chien plutôt décontracté, doux et aimant et que sa compagnie avait fait profiter son propriétaire du temps qu’elle avait passé en lock-out.

Ashleigh a expliqué comment elle a découvert que Kiko pouvait faire le mouvement unique et pourquoi elle montre toujours le truc effrayant. Elle a dit que Kiko était un chiot singleton, enjoué et impertinent, et pouvait avoir beaucoup à dire. Les spitz finlandais sont réputés pour être extrêmement vocaux, Kiko a sûrement le trait et a généralement beaucoup à dire.

Ashleigh a dit: «Peut-être qu’elle adore regarder le monde à l’envers. Ainsi, chaque fois qu’elle me faisait face, elle pliait son cou en arrière, juste pour rester concentrée sur moi. «

Une vidéo de Kiko et de ses manigances uniques a fait surface en ligne. La créature à fourrure a laissé les internautes stupéfaits en faisant sa chose inhabituelle. Le clip capture des moments où l’adorable chien fait étalage de son talent spécial. On voit Kiko tourner la tête à un angle de 180 degrés. En plus de Kiko affichant ses compétences, la vidéo comprend des extraits d’autres créatures à fourrure qui font la même chose avec un flair. C’est une fusion de nombreux clips courts. Dans tous les clips, on peut voir Kiko tourner la tête complètement à l’envers, à différents endroits avec une grande facilité. La légende le long du message indique: « Quelle est votre humeur Kiko préférée? »

Le talent de Kiko a atteint bien au-delà via le monde d’Internet. Les internautes ont laissé des réactions aimantes et élogieuses dans la section des commentaires. L’astuce de Kiko a attiré de nombreuses comparaisons avec le jeune possédé dans le film de 1973 L’Exorciste. La vidéo sur Instagram a réussi à recueillir des milliers de vues et a complètement amusé les utilisateurs de la plateforme de partage de photos.