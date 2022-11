Une vidéo d’un chien faisant de l’exercice avec son propriétaire vous fera oublier le blues du lundi

L’industriel Harsh Goenka a partagé une adorable vidéo d’un chien et de son propriétaire et c’est vraiment incontournable. La vidéo montre un chien et son maître sautant sur une terrasse. Quand l’homme commence à sauter, le chien fait de même. En plus de la vidéo, la légende disait également: “M’a fait un énorme sourire”.

Regardez la vidéo ci-dessous :

M’a fait un énorme sourire… pic.twitter.com/MU3rbnHZmj – Harsh Goenka (@hvgoenka) 4 novembre 2022

La vidéo a recueilli plus de 72,9 000 vues à ce jour. Plusieurs internautes ont également commenté la relation adorable entre le propriétaire et son animal de compagnie. L’un des utilisateurs a écrit : « Le rythme de la fidélité et de la spontanéité ». Frappé par la vidéo, un autre utilisateur a écrit: “Peut regarder ça pour toujours avec un sourire constant!” Un troisième utilisateur a également écrit: «Magnifique et tellement rafraîchissant à regarder. Juste souriant ». “Vous êtes le seul à partager le bonheur”, a écrit un quatrième internaute. Plusieurs utilisateurs ont également commenté avec beaucoup de cœurs, se donnant la main et des emojis amoureux. Jetez un œil à quelques tweets supplémentaires d’utilisateurs ci-dessous.

Le rythme de la fidélité et de la spontanéité. — ADNasa (@arjundevnasa) 4 novembre 2022

Peut regarder ça pour toujours avec un sourire constant ! — Shailja Agarwal (@MOTS__UK) 4 novembre 2022

Belle n tellement rafraîchissante à regarder, Monsieur🙏🏻💐 👌🏻👌🏻

Juste souriant☺️☺️ — 🇮🇳🚩Vandana Mittal🚩🇮🇳 (@VandanaMittal30) 4 novembre 2022

L’industriel Harsh Goenka est réputé pour partager du contenu engageant pour ses abonnés Twitter qui discute des leçons de la vie et leur enseigne également quelques choses. Le magnat des affaires a précédemment partagé une vidéo avec ses abonnés contenant une leçon d’un million de dollars. Il représente un groupe de dindes traversant une route dans le New Hampshire. La vidéo met en scène un dindon bloquant la route afin que tous les membres de son attelage puissent traverser sans être gênés ni blessés. Des véhicules peuvent être vus attendant des deux côtés que ces oiseaux passent librement. Cette vidéo transmet un message important : « Le leadership est une responsabilité ». L’oiseau les suivit jusqu’au bout après avoir remarqué que tout le monde avait traversé correctement.

