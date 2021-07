ROBERT KRAFT et d’autres hommes qui se livraient à des relations sexuelles dans un salon de massage seront épargnés par l’embarras de leurs prétendues orgies enregistrées de voir le jour.

Un juge du comté de Palm Beach, Leonard Hanser, s’est rangé du côté des procureurs et des avocats de Kraft pour déterminer que les enregistrements vidéo – qu’il a jugés irrecevables au procès – seront détruits.

Les bandes accablantes devaient déjà être effacées en janvier après qu’un juge fédéral de Floride a affirmé que le milliardaire de 80 ans et d’autres clients avaient été filmés lors d’une surveillance illégale, a rapporté le New York Post.

À l’époque, un « tiers neutre » devait être appelé pour superviser la destruction des images.

L’affaire de sollicitation pour délit contre Kraft et près de deux douzaines d’autres hommes a été rejetée l’année dernière après qu’une cour d’appel de l’État a soutenu la décision du juge Hanser de 2019.

Dans ce document, Hanser a déterminé que le salon de massage Orchids of Asia de Jupiter, en Floride, ne protégeait pas adéquatement la vie privée des clients légitimes qui recevaient des massages légaux.

Les procureurs n’ont pas contesté la décision de la cour d’appel.

Le propriétaire des New England Patriots a été impliqué dans une vaste enquête sur le salon de massage Jupiter pour prostitution et trafic d’êtres humains – où des femmes chinoises auraient été forcées de vendre leur corps.

L’affaire s’est terminée sans aucune condamnation significative.

À l’origine, le veuf Kraft, qui était copain avec l’ancien président Donald Trump, a été accusé de s’être livré à des actes sexuels au spa plusieurs jours en janvier 2019 – y compris le matin du match de championnat de l’AFC, lorsque ses Patriots ont vaincu les Chiefs de Kansas City.

Deux semaines plus tard, les Patriots ont remporté avec succès leur sixième championnat du Super Bowl.

Kraft a plaidé non coupable – mais s’est excusé publiquement en mars 2019.

« Je suis vraiment désolé. Je sais que j’ai blessé et déçu ma famille, mes amis proches, mes collègues, nos fans et bien d’autres qui, à juste titre, me tiennent à un niveau plus élevé », a-t-il déclaré.

Le propriétaire du salon Jupiter, Hua Zhang, a plaidé coupable l’année dernière pour avoir sollicité une autre personne pour se prostituer et avoir loué un espace pour la prostitution.

Elle a été condamnée à un an de probation et forcée de verser 6 600 $ en frais de justice et amendes.

Le directeur du salon, Lei Wang, a plaidé coupable d’avoir sollicité une autre personne pour se prostituer a également été condamné à un an de probation et a dû payer une amende de 5 000 $.

