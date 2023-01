Une vidéo du personnel grossier du restaurant de la chaîne américaine en Australie et en Nouvelle-Zélande laisse Internet confus

Il y a deux choses qui rendent les chaînes de restaurants plus accessibles : une bonne nourriture et un excellent service. Mais il y a une chaîne alimentaire internationale dont le thème est intentionnellement méchant avec les invités. L’idée peut sembler bizarre, mais cette chaîne de restaurants de nouveauté, Karen’s Diner, a des points de vente dans plusieurs pays, dont l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni. Ici, le personnel peut dire ce qu’il veut aux clients pour qu’ils suivent leur devise de fournir un service grossier. Un client a enregistré son expérience dans le restaurant au thème inhabituel et le clip devient maintenant viral.

Dans la vidéo, on voit un employé avec des expressions méchantes sur le visage, claquant les plateaux de nourriture sur la table. Eh bien, si cela ne suffisait pas, l’employé montre ensuite son majeur au client avant de prendre ce qui semble être un anneau de pomme de terre dans son assiette et de le manger. Si c’était ailleurs, le comportement aurait peut-être irrité le client, mais chez Karen’s Diner, cela a fini par les amuser. Le client, qui semble enregistrer le clip, peut être entendu rire en arrière-plan vers la fin. Regardez la vidéo ici :

La politique “Nous sommes impolis” de la chaîne alimentaire a divisé Internet, tandis qu’une section pense que manger de la nourriture dans l’assiette d’un client était beaucoup trop, beaucoup pensent que c’est acceptable. Un utilisateur a déclaré tout en défendant le restaurant a écrit: “Y’all Karen’s Diner est un restaurant de nouveauté où ils sont intentionnellement méchants avec les invités.”

Un autre a répondu: “Je comprends que c’est cool, mais IDK à propos du fait de toucher et de manger la nourriture des gens comme ça, c’est même sauvage pour moi.”

Un autre a rejoint : « Les restaurants à thème « nous sommes impolis » ne m’intéressent pas en premier lieu. Mais retirer de la nourriture de l’assiette semble être tout simplement trop loin.

Pendant ce temps, un autre utilisateur a défendu l’employé, “C’était génial, elle n’a pas touché le morceau qu’elle a pris et n’a pas doublé, alors je l’autorise.”

Le clip viral a amassé plus de 22,8 millions de vues et plus de lakh aime sur le site de micro-blogging. Selon LadBible, la vidéo a été enregistrée dans la chaîne australienne du restaurant.

Souhaitez-vous jamais essayer cette chaîne alimentaire?

