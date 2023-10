Une vidéo du Hamas semble montrer la libération d’une femme et de deux enfants | Conflit israélo-palestinien Actualités

Les Brigades Qassam du Hamas ont publié une vidéo montrant la libération d’une captive et de deux enfants.

Les images diffusées sur Al Jazeera mercredi soir ont été tournées à distance, montrant la femme non identifiée et les enfants de dos.

Les hommes, vraisemblablement des combattants du Hamas, s’éloignent après les avoir laissés dans une zone dégagée près d’une clôture, qui pourrait être la frontière entre Israël et Gaza.

On ne sait pas quand la vidéo a été tournée. Les autorités israéliennes n’ont pas encore commenté la vidéo.

Dans un communiqué, les Brigades Qassem, la branche armée du Hamas, ont déclaré que la femme était une ressortissante israélienne.

« Une colon israélienne et ses deux enfants ont été libérés après avoir été arrêtés lors des affrontements », indique le communiqué, selon un rapport de l’agence de presse AFP.

Hoda Abdel-Hamid d’Al Jazeera, en reportage depuis Jérusalem-Ouest, a déclaré que les médias israéliens traitaient la vidéo avec une « pincée de sel ».

« Un journaliste a déclaré que le Hamas était en train de limiter les dégâts et qu’il s’agissait d’un coup médiatique. D’autres chaînes israéliennes affirment que cette publication a eu lieu plus tôt. Certains disent que cela s’est produit samedi et que le Hamas essaie actuellement d’améliorer son image internationale », a-t-elle déclaré.

« Les images continuent de se répandre à travers le pays, elles viennent d’être diffusées sur Al Jazeera, les gens essaient juste de digérer ce qu’ils ont vu », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il y avait eu jusqu’à présent des réactions « contradictoires ».

On estime que 150 captifs ont été capturés par le Hamas samedi lors de son attaque sans précédent contre Israël, qui a immédiatement déclaré la guerre à Gaza.

Les bombardements israéliens incessants pendant cinq jours ont tué plus de 1 050 personnes, dont des centaines de civils, et blessé plus de 5 000 autres à Gaza, a indiqué le ministère de la Santé.

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens affirme que 250 000 personnes ont été déplacées dans l’enclave palestinienne assiégée totalement par Israël, créant ce que les observateurs qualifient de « catastrophe humanitaire ».

L’armée israélienne affirme que plus de 1 200 personnes, dont 155 soldats, sont mortes en Israël depuis samedi.