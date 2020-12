Les images de la caméra corporelle de la police d’un différend entre le candidat du Sénat américain de Géorgie, Raphael Warnock et son ex-épouse, se sont déroulées comme un test politique de Rorschach, avec des réactions très variables en fonction de la politique du spectateur.

La vidéo de l’incident, qui s’est produit en mars, a été rendue publique pour la première fois mardi soir, comme cela a été rapporté sur Fox’s Tucker Carlson Show. Il montrait un officier interrogeant Warnock et son épouse d’alors, Ouleye Ndoye, après qu’elle ait allégué qu’il lui avait écrasé le pied avec sa voiture alors qu’il tentait de partir avec les deux enfants du couple après une dispute.

RUPTURE: la femme de Raphael Warnock l’a accusé de l’avoir frappée avec sa voiture Dit à la police qu’elle a gardé le silence sur « comment il va » pic.twitter.com/Flgi1DvETs – Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) 23 décembre 2020

Quand on lui a demandé s’il avait écrasé le pied de Ndoye, Warnock a répondu: « Je ne pense pas. » Il a dit qu’elle ne le laisserait pas fermer la porte arrière côté passager, alors il est rentré et a commencé à conduire lentement la voiture. Il a ajouté que lorsqu’elle a crié qu’il avait écrasé son pied, il n’y croyait pas parce qu’il avait à peine bougé. Ndoye a déclaré que la voiture se déplaçait lentement et ne faisait pas saigner son pied.

Warnock n’a pas été accusé d’un crime et un examen médical n’aurait révélé aucun signe de blessure au pied de Ndoye. Mais elle a également allégué un modèle de comportement abusif. «J’ai essayé d’être très discret sur la façon dont il est pour le bien de mes enfants et de sa réputation,» Ndoye a dit à la police. «J’ai essayé de garder sa façon d’agir secrète pendant longtemps, et aujourd’hui, il a franchi la ligne. . . . C’est un grand acteur. Il est phénoménal pour organiser un très bon spectacle.

Le porte-parole de la campagne Warnock, Michael Brewer, a qualifié le rapport de « Désespéré et honteux » tentative de son adversaire républicain, Kelly Loeffler, de salir le challenger démocrate.

La vidéo a fait surface juste deux semaines avant que la Géorgie ne tienne son second tour des élections pour deux sièges au Sénat le 5 janvier. Le résultat déterminera quel parti contrôle le Sénat, et un balayage démocrate positionnerait le parti pour faire passer l’agenda du président élu Joe Biden à travers les deux chambres de Congrès.

Avec ces enjeux élevés apparemment à l’esprit, les démocrates et les républicains se sont prononcés de part et d’autre du conflit domestique de Warnock.

Le contributeur de Daily Beast, Justin Baragona, a reproché à Carlson de Fox d’avoir facturé l’incident comme un « altercation, » en disant, «Ce sont des images d’un rapport de police après qu’elle ait accusé Warnock de lui avoir écrasé le pied. Les flics ont déclaré qu’ils n’avaient vu aucun signe visible de blessure.

Alors Tucker vend ça "exclusif" vidéo en tant que "altercation" entre Raphael Warnock et son ex-femme. Il n’y a cependant aucune altercation. Il s’agit d’une séquence d’un rapport de police après avoir accusé Warnock de lui avoir écrasé le pied. Les flics ont déclaré qu’ils n’avaient vu aucun signe visible de blessure. pic.twitter.com/EifmTmm5im – Justin Baragona (@justinbaragona) 23 décembre 2020

Le démocrate libéral autoproclamé David Weissman a déclaré que les conservateurs sont «Répandre la diffamation sur la vie personnelle du révérend Warnock parce qu’ils savent qu’ils perdraient uniquement sur la politique. C’est une tactique typique de la droite. »

La droite répand maintenant la diffamation sur la vie personnelle de @ReverendWarnock parce qu’ils savent qu’ils perdraient uniquement sur la politique. C’est une tactique typique de la droite, ne craquez pas #Géorgie. – David Weissman (@davidmweissman) 23 décembre 2020

D’autres observateurs de gauche étaient d’accord, encadrement la vidéo en tant que politique tactique tandis que rejetant allégations par l’ex-femme de Warnock. Pour certains commentateurs, le simple fait que Renard a rapporté que l’incident était une preuve suffisante que Ndoye pied n’a pas été écrasé. D’autres ont dit que son histoire n’a pas additionner parce qu’elle n’était pas blessé.

Aussi sur rt.com Tant pis pour «croire les femmes»? Le gouverneur de New York Cuomo dit « aucune vérité » aux allégations d’agression sexuelle contre lui … et les médias font la queue

D’autres encore ont dévier les allégations en notant que Républicains ont fait la même chose ou des choses pires. Certains démocrates ont dit qu’ils allaient temporairement cacherconnaissance personnelle des actes répréhensibles de Warnock en raison de « État actuel du GOP. » Certains ont ouvertement appelé Ndoye un menteur.

« Il est intéressant de constater que cela a été révélé maintenant, » un partisan de Biden autoproclamé et « la résistance » a dit le député. «Je ne tolère pas la violence physique; cependant, elle n’avait pas une seule ecchymose ou marque sur son pied. Je sais à quoi ressemble un abus. C’est juste un mensonge.

Intéressant que cela se soit révélé, maintenant

Je ne tolère pas la violence physique, mais elle n’a pas eu une seule ecchymose ou une marque sur son pied

Je sais ce qu’est l’abus, c’est juste un mensonge – arrêtez-vous pour un sort … séduit la sorcière de l’ouest (@Sharleesmad) 23 décembre 2020

Les observateurs républicains ont vu les images complètement différemment et ont qualifié les défenseurs de Warnock d’hypocrites pour ne pas avoir ‘croire toutes les femmes’ – un slogan démocrate qui a été popularisé lorsque le candidat à la Cour suprême des États-Unis, Brett Kavanaugh, a été accusé d’agression sexuelle en 2018.

Qu’est-il arrivé à #Moi aussi? Oh c’est vrai, cela ne s’applique que lorsque le délinquant est républicain. Warnock devrait être en prison, au lieu de cela, des millions de démocrates l’appuieront avec leurs votes. – Corruption DC (@CorruptionDC) 23 décembre 2020

« Dégoûtant, et » Moi aussi « est silencieux, » a déclaré le journaliste conservateur Jack Posobiec. Il a ajouté que les démocrates ignoreraient les allégations d’abus contre Warnock, tout comme ils ont ignoré ces accusations contre le procureur général du Minnesota, Keith Ellison. Un autre observateur a tweeté: «Les élections sont terminées. Les femmes n’ont plus d’importance.

Les élections sont terminées. Les femmes n’ont plus d’importance. – GenTXer (@GenTXer) 23 décembre 2020

Le journaliste Curtis Houck a souligné que les principaux médias, dont CNN, MSNBC et les trois principaux réseaux de diffusion, ont ignoré cette histoire. Le commentateur conservateur Greg Price a déclaré que le fait que la vidéo ne soit pas apparue publiquement avant d’être diffusée dans une émission d’opinion neuf mois plus tard a montré que les médias géorgiens se sont également assis sur l’histoire pour protéger le candidat démocrate.

.@OutnumberedOT juste couvert le #Tucker à l’exclusion des images de la caméra corporelle de la police du radical libéral Raphael Warnock et de son ex-femme après qu’il lui aurait couru le pied avec sa voiture. Les bulletins de nouvelles ABC, CBS, CNN, MSNBC et NBC n’ont encore rien à dire. #GASen pic.twitter.com/b1efvIb5V3 – Curtis Houck (@CurtisHouck) 23 décembre 2020

Comment est-il possible que vous puissiez être candidat au Sénat pendant plus d’un an et que les images de la caméra policière d’une altercation domestique avec votre épouse d’alors ne soient pas diffusées avant d’être diffusées par un animateur d’opinion sur Fox News deux semaines avant les élections? Aucun journaliste local n’était au courant de cela? – Greg Price (@ greg_price11) 23 décembre 2020

«Les médias existent pour servir les intérêts de la gauche radicale», a tweeté Kaelan Dorr, ancien assistant de campagne du président Donald Trump. «Cet homme est candidat au Sénat, et les journalistes étaient tellement occupés à transporter de l’eau pour Sleepy Joe qu’ils ont laissé un batteur de femme se présenter au Sénat depuis mars.

Les médias existent pour servir les intérêts de la gauche radicale. Cet homme est candidat au SÉNAT et les journalistes étaient tellement occupés à transporter de l’eau pour Sleepy Joe qu’ils ont laissé un batteur de femme se présenter au Sénat depuis MARS https://t.co/yR3vJlkag4 – Kaelan Dorr (@KDORR_USA) 23 décembre 2020

