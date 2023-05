Une vidéo dramatique montre le moment où un soldat ukrainien a été abattu alors qu’il prenait d’assaut une tranchée russe

Les réalités terrifiantes des combats rapprochés dans les tranchées sur les lignes de front de l’Ukraine ont été capturées en haute définition par un soldat ukrainien dans de nouvelles images palpitantes à la première personne.

Le clip époustouflant a été réalisé par un volontaire nommé « Osman » au milieu d’âpres combats près du village d’Ivanivske, une petite colonie à la périphérie de Bakhmut à Donetsk qui est depuis des mois l’épicentre du conflit sanglant.

Dès la première seconde, on entend des balles siffler à quelques centimètres d’Osman qui sprinte à travers le no man’s land à la recherche d’un abri.

Il se retourne pour courir dans une tranchée et entre en collision avec un autre membre de sa troupe courant dans la direction opposée hors du tunnel.

Mais le moment de soulagement en voyant un visage amical est immédiatement brisé lorsqu’un soldat russe émerge de l’ombre et tire plusieurs balles à quelques mètres de distance.

Osman riposte d’une main à un assaillant russe après avoir reçu une balle dans le bras plongeant pour se mettre à l’abri

Osman sprinte vers son peloton et cherche le médecin qui lui attache le bras pour éviter la perte de sang

Les soldats ukrainiens hurlent alors qu’ils plongent désespérément pour se mettre à l’abri.

Ils se sont échappés de leur vie, mais seulement de justesse – le caméraman a été touché au bras et du sang rouge vif coule sur son poignet et recouvre sa main.

Ignorant sa blessure, il lève son fusil d’une main et riposte mais est incapable de clouer son ennemi qui s’est retiré dans le tunnel.

‘**** lui!’, crie-t-il en lançant son fusil à son camarade qui sprinte courageusement dans la tranchée, pourchassant l’ennemi tout en tirant avec son fusil d’assaut.

On ne voit pas si le frère d’armes du caméraman est capable de terminer le travail.

Momentanément hors de danger immédiat, Osman se rend compte qu’il ne lui reste que quelques minutes avant que la perte de sang due à sa blessure par balle ne le rende impuissant sur le champ de bataille.

Il le ramène à sa troupe pour trouver un médecin, avant de déchirer un garrot de son gilet pare-balles et de crier « attache-le! »

Le médecin entre en action, resserrant le garrot autour du bras d’Osman et limitant le flux sanguin, laissant le volontaire se battre un autre jour.

Le clip, publié hier sur l’application de messagerie Telegram, a été tiré de la GoPro d’un volontaire du 24e bataillon d’assaut séparé de l’Ukraine, connu uniquement par son indicatif « Osman ».

On voit Osman brandir un garrot après avoir reçu une balle dans le bras

. Il cherche un médecin qui attache son membre pour éviter le saignement

Des militaires ukrainiens vérifient les positions russes après un combat, alors que l’attaque de la Russie contre l’Ukraine se poursuit, près de la ville de première ligne de Bakhmut, dans la région de Donetsk, en Ukraine, le 11 mai 2023

Des soldats blessés évacués du champ de bataille arrivent dans le district de Bakhmut, dans l’oblast de Donetsk, en Ukraine, le 16 mai 2023

Des soldats ukrainiens tirent au canon près de Bakhmut, une ville de l’est où se déroulent de féroces combats contre les forces russes, dans la région de Donetsk, en Ukraine, le lundi 15 mai 2023

Le bataillon, dont le nom de code est « Aidar » en hommage à la rivière du même nom qui traverse la région de Louhansk, dans l’est de l’Ukraine, a été enfermé dans plusieurs batailles meurtrières avec des assaillants russes à Bakhmut et dans ses environs pendant des semaines.

Cela survient alors que Yevgeny Prigozhin, le chef du groupe de mercenaires russes Wagner, a accusé jeudi les unités régulières de l’armée russe de se retirer à 570 mètres au nord de Bakhmut, laissant les flancs de ses propres combattants exposés.

Les forces de Wagner ont été le fer de lance de l’assaut contre Bakhmut, l’une des batailles les plus sanglantes et les plus longues de la guerre avec le soutien de l’armée régulière ces derniers mois.

Prigozhin, qui a accusé à plusieurs reprises les hauts gradés de l’armée russe de ne pas en faire assez pour soutenir ses hommes, a demandé au ministère de la Défense de faire tout ce qui était en son pouvoir pour protéger les flancs de Bakhmut après ce qu’il a qualifié de retrait.

« Malheureusement, des unités du ministère russe de la Défense se sont retirées jusqu’à 570 mètres au nord de Bakhmut, exposant nos flancs », a déclaré Prigozhin dans un message vocal.

« Je lance un appel à la haute direction du ministère de la Défense – publiquement – parce que mes lettres ne sont pas lues », a déclaré Prigozhin.

« S’il vous plaît, n’abandonnez pas les flancs », a-t-il lancé en s’adressant au ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, et à Valery Gerasimov, chef d’état-major général.

Wagner dit qu’il a pris la majeure partie de la ville brisée – bien qu’à un coût humain énorme. Mais l’Ukraine affirme que ses forces ont repris le territoire autour de Bakhmut ces derniers jours.

Moscou considère Bakhmut, une ville d’environ 70 000 habitants avant la guerre, comme un tremplin potentiel vers la conquête du reste de la région industrielle orientale du Donbass, à la frontière avec la Russie.