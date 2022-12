Une vidéo dramatique de style WW1 montre des troupes ukrainiennes nettoyant des tranchées avec des grenades après avoir capturé des soldats russes

Des images STARTLING sont apparues montrant des troupes ukrainiennes nettoyant les lignes russes avec des grenades faisant écho à la guerre des tranchées de la Première Guerre mondiale.

La vidéo montre les forces ukrainiennes rampant sur les forces d’invasion creusées à Soledar, les prenant par surprise et les forçant à sortir de leurs trous sous la menace d’une arme à feu pour se rendre.

Les troupes ukrainiennes se faufilent sur les forces russes qui se cachent dans les tranchées Crédit : Télégramme/Twitter.

On voit les troupes russes sortir pour se rendre Crédit : Télégramme/Twitter.

Les forces ukrainiennes lancent des grenades pour faire sauter les bunkers Crédit : Télégramme/Twitter.

Des soldats ukrainiens sont alors vus lancer un certain nombre de grenades pour s’assurer que les tranchées sont dégagées des troupes russes.

La séquence se termine alors qu’un certain nombre de soldats russes sont emmenés menottés.

Cela survient alors que les forces russes ont intensifié mercredi leurs attaques au mortier et à l’artillerie contre la ville récemment libérée de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, a déclaré l’armée ukrainienne, tout en exerçant une pression le long des lignes de front à l’est.

La Russie a tiré 33 missiles à partir de plusieurs lance-roquettes sur des cibles civiles à Kherson dans les 24 heures jusqu’à mercredi matin, a indiqué l’état-major général des forces armées ukrainiennes dans son rapport du matin.

La Russie nie avoir pris pour cible des civils.

De violents combats ont également persisté autour de la ville ukrainienne de Bakhmut, aujourd’hui en grande partie en ruines, dans la province orientale de Donetsk, et au nord, autour des villes de Svatove et Kreminna dans la province de Louhansk, où les forces ukrainiennes tentent de briser la défensive russe. lignes.

Des sirènes de raid aérien ont également retenti à travers l’Ukraine mercredi matin, ont indiqué des responsables, bien qu’aucun tir de missile n’ait été signalé et que le feu vert ait été donné plus tard.

Les médias ukrainiens ont rapporté que l’alerte nationale avait peut-être été déclarée après le décollage d’avions russes stationnés dans la Biélorussie voisine, bien que cela n’ait pas été vérifié de manière indépendante.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré dans sa mise à jour sur l’Ukraine que la Russie avait probablement renforcé la section du Kreminna de la ligne de front car elle est importante sur le plan logistique pour Moscou et est devenue relativement vulnérable à la suite des avancées ukrainiennes plus à l’ouest.

Il n’y a toujours aucune perspective de pourparlers pour mettre fin à la guerre, qui en est maintenant à son onzième mois.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky pousse vigoureusement un plan de paix en 10 points qui prévoit que la Russie respecte pleinement l’intégrité territoriale de l’Ukraine et retire toutes ses troupes.

LE KREMLIN REJETTE LE PLAN DE PAIX

Mais le Kremlin a rejeté mercredi le plan, réitérant sa position selon laquelle Kyiv doit accepter l’annexion par la Russie – annoncée en septembre après des “référendums” rejetés par l’Ukraine et la plupart des autres nations – de quatre régions ukrainiennes : Lougansk et Donetsk à l’est, et Kherson et Zaporizhzhia. dans le Sud.

“Il ne peut y avoir de plan de paix pour l’Ukraine qui ne tienne pas compte des réalités d’aujourd’hui concernant le territoire russe, avec l’entrée de quatre régions en Russie”, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

“Les plans qui ne tiennent pas compte de ces réalités ne peuvent pas être pacifiques.”

Zelensky a demandé au Parlement de rester uni face à l’invasion russe et a félicité les Ukrainiens d’avoir aidé l’Occident à “se retrouver”.

“Nos couleurs nationales sont aujourd’hui un symbole international de courage et d’indomptable du monde entier”, a-t-il déclaré dans un discours à huis clos de 45 minutes.

Les forces russes ont abandonné la ville de Kherson le mois dernier dans l’un des gains les plus importants de la guerre pour l’Ukraine.

La région de Kherson, située à l’embouchure du fleuve Dnipro et servant de porte d’entrée vers la Crimée annexée par la Russie, est stratégiquement importante.

Bombardement russe de Kherson

La joie des habitants de Kherson face à la libération de la ville a rapidement cédé la place à la peur au milieu des bombardements russes incessants depuis la rive est du Dnipro, et beaucoup ont fui depuis.

Les forces russes ont bombardé la maternité d’un hôpital de Kherson, a déclaré Kyrylo Timochenko, chef de cabinet adjoint de Zelenskiy, sur Telegram.

Personne n’a été blessé et le personnel et les patients ont été transférés dans un refuge, a-t-il ajouté.

Des images télévisées montraient des ouvriers remplaçant des fenêtres brisées par des feuilles de carton au milieu des décombres de murs de briques endommagés. La photo d’un bébé était accrochée dans une pièce vide et des lits et du matériel hospitalier étaient vides et inutilisés.

Une frappe russe a fait au moins 10 morts et 58 blessés à Kherson samedi dernier, a annoncé l’Ukraine.

Dans le rapport de mercredi, l’état-major ukrainien a également signalé de nouveaux bombardements russes dans la région de Zaporizhzhia et dans les régions de Soumy et de Kharkiv, dans le nord-est de l’Ukraine.

Hier, des images sont apparues montrant un drone kamikaze ukrainien percutant un char russe.

L’Ukraine a humilié le tyran fou de la guerre en anéantissant une grande partie de la machine de guerre russe.

Le nombre de morts russes a dépassé les 100 000, il a perdu le territoire précédemment capturé et l’équipement a été détruit par des frappes précises.

Dans la nouvelle séquence, on peut voir un véhicule blindé de transport de troupes russe rouler sur une route à voie unique dans la campagne.

Lorsque le véhicule apparaît, deux membres de l’équipage peuvent être vus assis dans l’écoutille ouverte.

L’un d’eux tire désespérément avec son arme sur le drone dans le but de l’abattre.

Juste au moment de l’impact, on peut voir l’autre membre d’équipage se retourner, les pieds en l’air.

Les images sont coupées et on ne sait pas ce qui est arrivé à ceux qui se trouvaient à l’intérieur.

Un soldat ukrainien monte la garde pendant qu’une grenade explose Crédit : Télégramme/Twitter.