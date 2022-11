Une vidéo dramatique de deux tigres impliqués dans un combat brutal devient virale

Une vidéo de deux tigres se frappant est devenue virale sur Internet. Le combat effrayant entre les tigres a duré plusieurs minutes au cours desquelles on peut les voir grogner, se gratter et se battre dans le but de prouver apparemment leur domination. Le court clip commence instantanément avec les deux se sautant violemment l’un sur l’autre alors qu’ils utilisent leurs pattes avant pour bondir sur le visage de l’autre. Pendant ce temps, l’un d’eux, après avoir sauté assez haut, roule au sol pendant que l’autre continue l’attaque.

Le combat dure plusieurs secondes. Cependant, une fois l’agressivité retombée, les deux félins gardent leur sang-froid et marchent en sens inverse. L’utilisateur d’Instagram qui a partagé la vidéo l’a sous-titrée, “Scène de combat mortel de deux tigres”. Regardez la vidéo ici :

Bien que l’origine du clip ne soit pas connue, il semble avoir fait surface en ligne ce mois-ci. Avec plus d’un millier de likes, beaucoup se sont rendus dans la section des commentaires pour partager leur réaction choquante face à la scène effrayante. Un utilisateur a écrit : « Woahhh c’est tellement rare. Jamais vu ça auparavant. La chair de poule », a ajouté un autre,« Les rugissements mortels m’ont donné la chair de poule. Un autre a rejoint, “Ces bruits de grattement sont pénibles à écouter.”

Auparavant, un officier de l’IFS avait partagé une vidéo effrayante similaire de deux tigres se battant. Ce faisant, l’officier a déclaré: «Avez-vous déjà vu des tigres se battre, ce n’est rien de moins que de la lutte. La domination ne s’établira qu’à travers de tels combats. Le gagnant remporte le territoire et s’il a de la chance la Tigresse aussi. Le perdant doit déménager et errer pour trouver une nouvelle maison. Regarde:

Jamais vu des tigres se battre, ce n’est rien de moins que de la lutte. La domination ne s’établira qu’à travers de tels combats. Le gagnant remporte le territoire et s’il a de la chance la Tigresse aussi. Le perdant doit déménager et errer pour trouver une nouvelle maison. https://t.co/MCp1vRXNSH pic.twitter.com/gCqOUwDt4F — Sudha Ramen 🇮🇳 (@SudhaRamenIFS) 10 juillet 2020

Selon Discover Wildlife, les tigres sont connus pour être extrêmement territoriaux, ce qui signifie qu’ils marquent leur propre espace et continuent de l’occuper seuls. En plus de cela, les grands félins se battront volontiers avec d’autres animaux ou d’autres tigres pour montrer leur domination sur leur territoire.

