Une vidéo d’OVNI prise depuis le pont d’un navire de guerre de l’US Navy montre « un essaim d’engins mystérieux bourdonnant effrontément »

Une vidéo d’OVNI prétendument divulguée par l’US Navy montre un essaim d’objets mystérieux faisant « effrontément » bourdonner un navire de guerre au large des côtes de San Diego.

Il s’agit du dernier extrait de séquences d’une rencontre extraordinaire entre l’USS Omaha et 14 ovnis sphériques qui auraient été suivis à des vitesses allant jusqu’à 158 mph.

5 Des objets rouges ont été filmés volant près de l’USS Omaha lors de la rencontre

5 C’est le dernier extrait de séquences publié par le cinéaste Jeremy Corbell

Les images ont été diffusées par le cinéaste Jeremy Corbell, qui est à l’origine d’une série de fuites très médiatisées mettant en scène des rencontres entre l’armée américaine et des phénomènes non identifiés.

Corbell est devenu l’une des principales voix appelant le gouvernement américain à enfin publier ce qu’il sait des étranges rencontres alors que le Pentagone a publié son rapport très attendu sur les ovnis.

Une fuite vidéo publiée par Corbell montre une série d’objets scintillants se déplaçant dans le ciel prétendument au-dessus de l’USS Omaha au large de la côte californienne le 15 juillet 2019.

Les objets – quels qu’ils soient – semblent franchir la zone restreinte autour du navire, et des images précédemment publiées par le cinéaste les montrent suivis sur le pont de combat du navire.

Corbell insiste sur le fait que les images – bien qu’apparemment banales à première vue – constituent une preuve supplémentaire corroborante des rencontres entre la marine américaine et les ovnis.

« Je vous laisserai déterminer la signification de cette séquence pour vous-même – mais je soulignerai quelques aspects clés de cette rencontre militaire avec un OVNI – pour votre considération », a écrit Corbell sur Croyances extraordinaires.

« Ces images illustrent que les ovnis entourant nos navires de guerre avaient des lumières (comme indiqué précédemment) – qu’ils étaient auto-lumineux et semblaient indifférents à la présence de nos navires de guerre tactiques de la Marine.

« Ces ovnis n’étaient PAS discrets… ils étaient effrontés ; bourdonnant hardiment nos navires de guerre. Pour beaucoup de personnes impliquées, il va de soi que les ovnis (leurs opérateurs) VEULENT être vus et enregistrés.

« Ce que cela suggère, je ne pouvais que spéculer… cependant, ces objets ont été déterminés de manière concluante par notre ministère de la Défense comme n’étant PAS les nôtres. »

Les vidéos précédentes publiées de la rencontre montrent des images thermiques qui semblent montrer l’un des objets avant qu’il ne plonge dans l’océan, et un autre est filmé à partir de l’un des écrans radar du navire.

5 L’USS Omaha aurait été bourdonné par jusqu’à 14 ovnis lors d’une rencontre le 15 juillet. 2019 Crédit : Alamy

Avec la série de vidéos désormais disponibles au public, Corbell décrit la rencontre avec l’USS Omaha comme l’un des « meilleurs cas d’OVNI documentés par les données de capteurs de tous les temps ».

L’USS Omaha est un navire de combat de classe Indépendance – transportant un équipage de 40 personnes, armé de systèmes de capteurs avancés, d’un ensemble de canons et de missiles, et d’une paire d’hélicoptères aux côtés de drones de reconnaissance embarqués.

L’incident aurait duré jusqu’à deux heures et les objets auraient un diamètre d’environ 6 pieds et étaient de forme sphérique – un sous-marin aurait été envoyé pour enquêter après que l’un d’eux ait plongé dans l’océan.

Et la dernière vidéo aurait été prise par l’équipe VIPER (personnel d’information visuelle) à bord du navire.

SORTIR DE L’OMBRE

Les ovnis sont passés d’une théorie du complot marginale à un véritable problème de sécurité nationale après que le Pentagone a pris la mesure incroyable de confirmer une série de vidéos divulguées montrant des rencontres avec des pilotes de chasse.

Et l’intérêt ne fait que prendre de l’ampleur car la semaine dernière, le Pentagone a publié un rapport non classifié de neuf pages qui admettait qu’il y avait quelque chose là-bas, et ils ne savent pas ce que c’est.

Les militants pour la divulgation sur le sujet historiquement stigmatisant espèrent que le rapport est la première étape d’un voyage vers des aveux sur la vraie nature des ovnis.

Les législateurs américains, les anciens responsables de la défense, les pilotes militaires, les chefs de la NASA et même les anciens présidents Barack Obama et Bill Clinton ont tous abordé la question – et conviennent qu’il y a quelque chose dans notre ciel et que nous devons comprendre quoi.

5 Vidéo prise depuis l’écran radar de l’USS Omaha lors de la rencontre Crédit : JEREMY CORBELL

5 Une autre vidéo également de l’USS Omaha montre l’objet plongeant dans l’océan Crédit : JEREMY CORBELL

Corbell avait déjà réalisé un film documentaire de 2018 Bob Lazar : Zone 51 et les soucoupes volantes – et est maintenant passé au premier plan dans la poussée pour plus d’informations sur les ovnis.

Dans une interview avec TMZ, il a dit que vous pourriez « battre votre dollar le plus bas », le gouvernement américain a plus d’informations sur les ovnis qu’il n’en a rendu public dans le rapport du Pentagone.

Et il a dit qu’il était encouragé par le rapport car c’est la première fois dans l’histoire des États-Unis que des responsables ont ouvertement reconnu qu’il enquêtait sur le phénomène.

Pendant ce temps, les responsables du Pentagone seraient en train de mettre en place un bureau dédié aux ovnis à la suite du rapport.

Les responsables du DoD ont publié un mémo vendredi qui déclarait qu’ils chercheraient désormais à « officialiser » les enquêtes sur les ovnis, souvent maintenant appelés phénomènes aériens non identifiés (UAP).

Il a établi un plan en trois points pour rassembler les enquêtes américaines afin d’essayer de déterminer exactement ce que pourraient être ces objets mystérieux qui défient la compréhension normale.

Que se passe-t-il avec les ovnis aux États-Unis ? Les OVNIS sont passés des théories du complot marginales à un véritable débat sur la sécurité nationale aux États-Unis. L’année dernière, les responsables du Pentagone ont pris une mesure sans précédent pour confirmer un trio de vidéos remarquables qui montraient des rencontres américaines avec des ovnis. Le débat est toujours ouvert sur ce qu’étaient les phénomènes filmés – mais il a été clair pour tout le monde, quelque chose est dans le ciel. Peut-être le plus frappant était une vidéo connue sous le nom de « Tic Tac » – qui montrait un objet non identifié poursuivi par des avions de chasse. Les États-Unis ont également confirmé l’existence de l’Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP) – un programme du Pentagone mis en place pour étudier les ovnis avant d’être dissous en 2017. Cependant, il a été remplacé par l’UAP Task Force en juin 2020 après un vote de la commission du renseignement du Sénat américain. Les chefs de la défense ont depuis confirmé un certain nombre de fuites de vidéos et de photos d’OVNI qui ont été soumises à la Task Force pour enquête. Pourquoi cette soudaine ruée vers la transparence ? Aucun en dehors des ailes secrètes du gouvernement américain ne le sait actuellement avec certitude. Et en tant qu’addendum à un projet de loi de secours Covid de 5 500 pages adopté en décembre, le bureau du directeur du renseignement national a reçu l’ordre de compiler un rapport sur les ovnis dans les 180 jours. Le rapport UAP est tombé comme prévu le 25 juin et, bien qu’il ne révèle pas grand-chose, il n’exclut rien non plus, car une grande partie reste confidentielle. Les États-Unis semblent avoir reconnu que les ovnis – quels qu’ils soient – sont réels et constituent une menace potentielle pour la sécurité nationale car ils semblent pouvoir entrer dans l’espace aérien restreint en toute impunité. Est-ce des extraterrestres ? Officiellement, la position des États-Unis est simplement « nous ne savons pas encore » car de nouvelles informations sont attendues dans les mois et les années à venir.

Les législateurs américains ont commandé le rapport après une série étonnante de vidéos divulguées qui montraient des rencontres militaires avec des objets tels que le tristement célèbre « Tic Tac ».

Cela a marqué un revirement remarquable après que le gouvernement a officiellement rejeté les ovnis à la fin du projet Blue Book dans les années 1960.

Et l’ancien initié du Pentagone, Luis Elizondo, a confirmé qu’une grande partie du rapport était probablement encore cachée – ainsi que des rumeurs d’autres photos et vidéos époustouflantes.

« Le gouvernement est officiellement et officiellement sorti et a informé le Congrès que ces choses sont – A, elles sont réelles – et deux, qu’elles ne sont pas les nôtres et qu’elles semblent fonctionner, au moins certaines d’entre elles… de manière remarquable. « , a déclaré Elizondo à Fox News.

Certains fans mécontents d’OVNI ont qualifié le rapport de « blanchiment », mais il est considéré par beaucoup comme la première étape sur la route pour vraiment comprendre ce qui se passe dans le ciel.

Le rapport admet que les rencontres pourraient être des avions auparavant inconnus en provenance de Chine, de Russie ou d’un groupe terroriste « non gouvernemental ».

Mais cela n’excluait surtout pas une origine extraterrestre, ou peut-être même extradimensionnelle, pour les rencontres.

Le Sun Online a précédemment révélé que le Pentagone aurait en sa possession une image d’un OVNI « Triangle noir » s’élevant de l’océan dans l’une des rencontres les plus étonnantes jamais filmées.