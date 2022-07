Une vidéo donne une vue rare à la troisième personne d’un drone de guerre improvisé en Ukraine faisant exploser une cible russe

L’Aerorozvidka part à travers la campagne, tombe à l’approche de sa cible et provoque finalement une explosion. Aerorozvidka/Télégramme

Une vidéo d’Ukraine montre une petite attaque de drone, filmée par un autre drone à proximité.

Il provient du groupe d’opérateurs volontaires Aerorozvidka qui travaillent avec l’armée ukrainienne.

Les images suivent le drone à travers champs vers sa cible, qu’il frappe, provoquant une explosion.

Pour plus d’histoires, allez à www.BusinessInsider.co.za.

Un groupe d’opérateurs de drones ukrainiens a diffusé des images inhabituelles d’un coup sur une cible russe, filmées depuis les airs par un autre drone.

Les images diffèrent des points de vue les plus courants filmés par la propre caméra du drone.

Les opérateurs sont d’Aerorozvidka, un groupe d’experts informatiques bénévoles qui construit et modifie des drones pour lutter contre l’invasion russe, comme l’a rapporté Alia Shoaib d’Insider.

Créés en 2014 en tant qu’organisation à but non lucratif en réponse à l’invasion de la Crimée, ils travaillent de concert avec l’armée ukrainienne pour la reconnaissance et l’attaque.

Images mis en ligne sur leur chaîne Telegram lundi donne un rare aperçu de l’une de leurs machines – un drone à huit rotors – depuis les airs.

Une vision nocturne en noir et blanc d’un drone Aerorozvidka montrant un autre drone en opération en Ukraine.

Dans la vidéo de lundi, la caméra aéroportée suit ce qui semble être l’octocoptère R-18 construit sur mesure par l’équipe, qui a une portée de quatre kilomètres, peut voler pendant 40 minutes et peut larguer des bombes de 5 kg.

Une vision nocturne en noir et blanc d’un drone Aerorozvidka montrant un autre drone en opération en Ukraine.

Le drone part à travers la campagne – le groupe n’a pas révélé l’emplacement exact – passant au-dessus de plusieurs champs avant de s’approcher de sa cible, à quel point il perd de l’altitude.

Une vision nocturne en noir et blanc d’un drone Aerorozvidka montrant un autre drone en opération en Ukraine.

Une vision nocturne en noir et blanc d’un drone Aerorozvidka montrant un autre drone en opération en Ukraine.

Une vision nocturne en noir et blanc d’un drone Aerorozvidka montrant un autre drone en opération en Ukraine. Une flèche ajoutée par Insider marque la cible.

La cible, un véhicule qu’il n’a pas été possible d’identifier précisément, se trouvait dans un talus en bordure d’un champ.

Après s’être approché, le drone s’est repositionné et a laissé tomber deux objets sans provoquer d’explosion notable. Une troisième goutte a semblé entrer en contact, provoquant une explosion visible.

Une vision nocturne en noir et blanc d’un drone Aerorozvidka montrant un autre drone en opération en Ukraine. Des flèches ajoutées par Insider marquent la cible et la munition larguée.

Une vision nocturne en noir et blanc d’un drone Aerorozvidka montrant un autre drone en opération en Ukraine.

Les images sont inversées en noir et blanc, apparemment prises après la tombée de la nuit.

L’équipe a déclaré à Insider que la plupart de ses missions sont entreprises la nuit, où la faible visibilité leur donne un avantage.

Le groupe dit effectuer des centaines de missions quotidiennement, volant environ 20 heures par jour. Parmi ses réalisations, le groupe affirme avoir joué un rôle déterminant dans arrêter le célèbre convoi de chars de 40 milles qui ont tenté d’atteindre Kyiv dans les premières semaines de la guerre.

Alors que la guerre se poursuivait, les forces russes ont depuis adapté leurs tactiques, ce qui rend plus difficile pour l’Ukraine de mener sa guerre de drones défensive, même avec les très célèbres drones turcs TB-2 Bayraktar, comme Shoaib l’a rapporté plus tard pour Insider.

Recevez le meilleur de notre site par e-mail tous les jours de la semaine.