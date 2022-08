Une vidéo divulguée montre Rishi Sunak disant qu’il a pris des fonds dans les zones urbaines défavorisées

Une vidéo divulguée montre Rishi Sunak affirmant que les formules du Trésor “ont poussé tous les financements dans les zones urbaines défavorisées” du Royaume-Uni avant qu’il ne devienne chancelier.

Il s’est vanté auprès des membres du parti conservateur de Tunbridge Wells qu’il était clair que la situation « devait être annulée » lorsqu’il était au pouvoir.

Et il s’est vanté d’avoir plutôt orienté l’argent vers des villes prospères comme la leur.

Il a dit qu’il avait commencé à changer les formules de financement public pour s’assurer que davantage d’endroits comme la ville du sud-est reçoivent “le financement qu’ils méritent”.

Les images, obtenues par le magazine New Statesman, provenaient d’un événement avec des conservateurs de base la semaine dernière. Les travaillistes ont qualifié de “scandaleux” le fait que M. Sunak “se vantait ouvertement d’avoir fixé les règles pour canaliser l’argent des contribuables vers les riches comtés conservateurs”.

Mais la campagne de M. Sunak a défendu les remarques, en les liant au programme de nivellement du gouvernement. Ils ont déclaré qu’il avait modifié les règles sur les dépenses publiques pour aider les villes et les zones rurales qui avaient également besoin d’investissements.

Dans la vidéo, M. Sunak a déclaré aux membres du parti conservateur, qui choisiront soit l’ancien chancelier, soit sa rivale Liz Truss pour être le prochain Premier ministre : “J’ai réussi à commencer à changer les formules de financement, pour m’assurer que des domaines comme celui-ci reçoivent le financement qu’ils méritent parce que nous avons hérité d’un tas de formules du Labour qui ont poussé tout le financement dans les zones urbaines défavorisées et qui devaient être annulées.

“J’ai commencé le travail de défaire cela.”

L’ombre du Labour, la secrétaire de nivellement vers le haut, Lisa Nandy, a déclaré: «C’est scandaleux. Rishi Sunak se vante ouvertement d’avoir fixé les règles pour canaliser l’argent des contribuables vers les riches comtés conservateurs.

“C’est notre argent. Il devrait être dépensé équitablement et là où il est le plus nécessaire – et non utilisé comme pot-de-vin pour les membres conservateurs.

“Parlez de montrer vos vraies couleurs…”

Une source de la campagne de M. Sunak a déclaré: «Le nivellement ne concerne pas seulement les centres-villes, il s’agit également des villes et des zones rurales de tout le pays qui ont également besoin d’aide. C’est ce qu’il a changé dans le livre vert et il suivra cependant en tant que Premier ministre. ”

«En voyageant à travers le pays, il a vu des zones non métropolitaines qui ont besoin de meilleurs services de bus, d’un haut débit plus rapide ou d’écoles de haute qualité. C’est ce qu’il offrira en tant que Premier ministre.