Une vidéo diffusée au tribunal montre qu’un policier de Hamilton « piétine » la tête d’un Autochtone lors de son arrestation

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails troublants

Patrick Tomchuk a été violemment arrêté en mai, a montré une vidéo diffusée au tribunal et visionnée par CBC Hamilton. Services de police de Hamilton (HPS) Const. Brian Wren a été accusé de voies de fait à la suite de l’incident.

L’avocate de Tomchuk, Jennifer Steenbeek, a montré la vidéo lors de l’audience sur le cautionnement de Tomchuck, qui s’est tenue mercredi au palais de justice John Sopinka.

Tomchuck est un Autochtone qui a été arrêté pour vol de véhicule le 26 mai dans une station-service de la Montagne.

“Il était inconscient et ils ont continué à lui piétiner la tête”, a déclaré la sœur de Tomchuk, Dhelia Baldwin, ajoutant que la vidéo lui avait fait mal au ventre.

Dans la vidéo, on voit plusieurs officiers s’attaquer à Tomchuk entre les pompes de la station-service. Les officiers semblent manœuvrer de force l’homme, tout en lui criant des jurons, avant qu’un officier ne donne un coup de pied à Tomchuk dans la tête, puis lui retienne à plusieurs reprises la tête dans le trottoir avec son pied.

Tomchuk semble être inconscient pendant la majeure partie de la vidéo.

Avant que la vidéo ne soit diffusée au tribunal, les enfants de Tomchuk ont ​​été invités à quitter la pièce. Les membres de la famille de Tomchuk qui sont restés, y compris sa mère, sa sœur et ses cousins, ont pleuré en voyant la vidéo.

Officier accusé d’agression

Wren a été suspendu après l’incident et a ensuite été accusé d’agression le 16 juin après une enquête du HPS.

La vidéo a été remise confidentiellement à l’avocat de Tomchuk par un passant qui a été témoin de l’incident. La vidéo ne peut pas encore être rendue publique, a déclaré Steenbeek.

Après le tribunal, Baldwin a déclaré aux journalistes qu’elle aimerait que la personne qui a filmé l’agression diffuse la vidéo à la famille.

“Je pense que cela doit être montré et que les gens doivent savoir que cela se produit. Et nous avons eu de la chance que ce soit filmé”, a-t-elle déclaré.

Baldwin a déclaré que la famille souhaitait partager la vidéo pour sensibiliser le public à la brutalité policière contre les peuples autochtones.

Audrey Davis, directrice générale du Hamilton Regional Indian Centre, a fait des recommandations à la police de Hamilton mardi après-midi. (Bobby Hristova/CBC)

Lors d’une conférence de presse tenue mardi à l’extérieur de la gare centrale du HPS pour sensibiliser le public à l’affaire, la directrice exécutive du Hamilton Regional Indian Center (HRIC), Audrey Davis, a présenté des recommandations aux agents du HPS pour lutter contre la violence et la discrimination policières.

Ses recommandations incluent une enquête par un tiers sur l’agression, pour que HPS envisage d’accuser Wren d’un crime haineux, enquête sur les agressions présumées passées contre Tomchuk par HPS et pour que la police porte des caméras corporelles, entre autres.

“Cela doit cesser. L’éducation, la prévention et la responsabilité doivent être la priorité absolue des forces de l’ordre”, a déclaré Davis.

En dehors du tribunal mercredi, Olga Tomchuk, la mère de Tomchuk, a demandé à la personne qui avait pris la vidéo de se manifester et de contacter la famille de Tomchuk.

“Votre nom ne sera pas mentionné”, a déclaré Olga. “Je voudrais vous remercier d’avoir pris cette vidéo.”

Tomchuck a été libéré sous caution

Depuis l’incident de mai, Tomchuk a été accusé d’agression contre un policier, de résistance à l’arrestation et de vol de véhicule et l’audience de mercredi a examiné s’il devait être libéré sous caution.

Le procureur de la Couronne, Brian Adsett, a affirmé que Tomchuk avait un “dossier épouvantable”, notamment de multiples accusations de vol de véhicule, la fuite de la police et des antécédents de consommation de drogue, ce dernier facteur étant, selon Adsett, un facteur de son activité criminelle. S’opposant à l’octroi d’une caution, Adsett a déclaré que Tomchuk avait 27 condamnations pour violation d’ordonnances judiciaires dans son dossier.

Steenbeek, quant à elle, a déclaré qu’elle ne considérait pas Tomchuk comme un risque de fuite, en raison de ses liens familiaux et communautaires à Hamilton et de sa quête de justice dans son affaire d’agression contre Wren.

Mercredi après-midi, Tomchuk a été libéré sous caution par la juge de paix Linda Crawford. Il devra régler les accusations en suspens à Niagara Falls et Barrie, a déclaré Crawford.

Lors de la lecture de sa décision, Crawford a déclaré qu’elle avait pris en considération l’identité de Tomchuk en tant qu’Autochtone et les effets du colonialisme sur les peuples autochtones. Ces considérations sont connues sous le nom de principes Gladue, découlant d’une décision de la Cour suprême de 1999.

Crawford a déclaré que Tomchuk a été très chanceux d’avoir le soutien de sa famille tout au long de son histoire d’arrestations.

“Je pense qu’il en a juste marre”

La mère de Tomchuk, Olga, a déclaré que l’agression dans la vidéo n’était pas la pire agression que Tomchuk ait reçue des services de police de Hamilton.

Selon Jessica Montana, le contact de la famille au Hamilton Regional Indian Centre (HRIC), Steenbeek a plus d’informations sur une autre agression, mais n’est pas en mesure de la commenter pour le moment.

Steenbeek avait précédemment déclaré qu’un officier du HPS avait agressé Tomchuk au moins une fois auparavant. Le chef du HPS, Frank Bergen, a déclaré à CBC Hamilton que le service examinait ses dossiers, mais qu’il n’avait jusqu’à présent trouvé aucun cas documenté à ce sujet. Il a également qualifié la vidéo de “dérangeante”.

Mercredi, les cousines de Tomchuk, Jessica Oneill et Laura Erie, ont accepté de superviser Tomchuk pendant qu’il est assigné à résidence. Oneill, Erie et Tomchuk devront tous payer entre 1 000 $ et 2 500 $ si Tomchuk enfreint les conditions de sa caution et s’enfuit.

Les deux cousins ​​ont déclaré qu’ils étaient au courant des problèmes de toxicomanie de Tomchuk avant son arrestation et qu’ils avaient l’intention de lui obtenir une “aide culturellement appropriée” par le biais du HRIC.

Lorsque la Couronne lui a demandé pourquoi cette arrestation serait différente cette fois pour Tomchuk, Oneill a déclaré: “À ce stade, il a beaucoup à espérer. Il a des enfants et je pense qu’il en a juste marre.”

Tomchuk sera libéré sous la supervision conjointe d’Oneill et d’Erie. Il restera à la résidence d’Oneill, où Erie le supervisera pendant qu’Oneill est au travail.

Il devra porter un moniteur GPS, ne pourra pas quitter le domicile d’Oneill sans la supervision d’Oneill ou d’Erie, et n’est pas autorisé à conduire des véhicules à moteur ou à s’asseoir sur le siège du conducteur de véhicules à moteur.

La prochaine date d’audience de Tomchuk est le 8 septembre, tandis que Wren doit comparaître le 18 août prochain.