Une vidéo d’horreur montre un nettoyage après que la diarrhée extrême d’un passager ait forcé l’avion à effectuer un atterrissage d’urgence en raison d’un « risque biologique »

Les images de GRIM montrent les effroyables dégâts auxquels les nettoyeurs ont dû faire face après qu’un passager ait laissé la diarrhée « tout au long de l’avion ».

Le pilote a été contraint d’effectuer un atterrissage d’urgence car la boue était considérée comme présentant un risque biologique.

Des images grossières montrent des dégâts sur le sol tout au long de l’allée Crédit : Twitter

L’avion a été contraint de faire demi-tour et d’effectuer un atterrissage d’urgence. Crédit : Twitter

Le vol long-courrier Delta d’Atlanta à Barcelone est tombé dans le chaos à peine deux heures plus tard alors qu’un passager prenait le trot.

Ils ont laissé une trace ignoble de leur désordre dans tout l’Airbus A350 – qui, à pleine charge, peut transporter 330 personnes – devant des voyageurs horrifiés.

S’adressant au contrôle aérien, le commandant de bord a déclaré : « Il s’agit d’un problème de risque biologique.

« Nous avons eu un passager qui a eu la diarrhée tout au long de l’avion, alors ils veulent que nous revenions à Atlanta. »

Les images partagées sur X prétendant provenir du jet contaminé montrent le désordre dans l’allée sur le tapis.

Un certain nombre de serviettes en papier semblent avoir été déposées à la hâte sur le sol pour tenter de nettoyer la situation.

Les agents de bord à bord auraient également tenté de nettoyer la saleté avant l’atterrissage de l’avion.

Mais selon les personnes à bord, le spray désinfectant n’a pas vraiment fait l’affaire.

Une femme dont le partenaire était à bord a tweeté : « C’était plutôt mauvais.

« Cela coulait dans l’allée, ça sentait horrible.

« Le désinfectant parfumé à la vanille utilisé dessus ne faisait que sentir la merde de vanille.

« Après l’atterrissage, l’avion a été soigneusement nettoyé. »

Les passagers ont été transférés de l’Airbus A350 vers un autre avion et sont arrivés en Espagne huit heures plus tard que prévu, selon les données de Flightradar24.

L’avion a fait l’objet d’un nettoyage en profondeur après l’atterrissage d’urgence et a depuis été utilisé pour un autre voyage, selon les dossiers de vol.

Delta Airlines a confirmé qu’un passager avait subi un « incident médical », mais n’a pas donné plus de détails.

Un porte-parole a déclaré à Insider : « Le vol Delta 194 d’Atlanta à Barcelone est revenu à Atlanta suite à un problème médical à bord.

« Nos équipes ont travaillé le plus rapidement et en toute sécurité possible pour nettoyer en profondeur l’avion et amener nos clients à leur destination finale.

« Nous nous excusons sincèrement auprès de nos clients pour le retard et les inconvénients liés à leurs projets de voyage. »