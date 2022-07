Une vidéo d’horreur montre un évêque volé sous la menace d’une arme pendant le service avec des voleurs tenant une arme à feu sur le visage de son bébé

Des images TERRIFIANTES montrent le moment où un évêque de Brooklyn a été volé sous la menace d’une arme au milieu d’un service religieux dimanche.

Lamor Whitehead a été choqué lorsque trois à quatre hommes armés ont franchi la porte pendant son sermon, lui volant environ 1 million de dollars de bijoux, à lui et à sa femme seule, a déclaré l’évêque.

L’évêque de Brooklyn, Lamor Whitehead, a été volé sous la menace d’une arme lors d’un service dimanche Crédit : CBS

Whitehead a déclaré que trois à quatre hommes lui avaient volé, ainsi qu’à sa femme, leurs bijoux Crédit : CBS

Les images terrifiantes montrent des hommes armés s’approchant de Whitehead Crédit : CBS

Une diffusion en direct a capturé le moment où Whitehead a touché le sol des églises internationales Leaders of Tomorrow lorsque les voleurs sont venus chercher sa congrégation.

“J’ai dit:” D’accord, d’accord, d’accord “, déclarant à peu près que je ne ferai rien parce que je sais que tu viens pour moi”, a déclaré l’évêque à CBS 2.

Whitehead a décrit l’un des auteurs présumés comme agitant une arme à feu sur le visage de son bébé pendant qu’ils le dépouillaient, lui et sa femme, de leurs bijoux de luxe.

“Quand je suis descendu, l’un d’eux est allé voir ma femme et a pris tous ses bijoux et a mis l’arme devant le visage de mon bébé de huit mois”, a-t-il déclaré.

“J’ai enlevé mon anneau d’évêque, mon alliance et ma chaîne d’évêque, puis j’avais des chaînes sous ma robe et il a commencé à me tapoter le cou pour voir s’il y avait autre chose.

“Ça veut dire qu’ils savaient. Ils ont regardé et ils savaient que j’avais d’autres bijoux.”

Bien que le flux en direct ne le capture pas, Whitehead a déclaré que près de 100 paroissiens se sont laissés tomber au sol où ils se sont allongés en silence pendant l’événement.

“Mon église est traumatisée”, a déclaré White.

“Les femmes et les enfants pleurent encore. Les bébés pleurent encore.”

Whitehead pense qu’il s’agissait d’une attaque ciblée après avoir aidé à dénoncer le suspect recherché pour la mort par balle de Daniel Enriquez, 48 ans.

“Je l’ai dénoncé, mais les médias m’ont appelé” l’évêque bling, bling “”, a-t-il déclaré à CBS 2.

“Ils avaient ma Rolls-Royce partout et je pense que cela a joué un rôle là-dedans.

“Je pense que tous les pasteurs devraient pouvoir obtenir des permis pour les pistolets.”

L’évêque a été critiqué sur les réseaux sociaux pour avoir “retardé” sa richesse avec une collection de bijoux gratuite à la suite du crime, mais il a répliqué en disant que ce n’était pas de sa faute.

“Je ne vois pas cela comme un retard de croissance, je le vois comme la faveur du seigneur”, a-t-il déclaré sur Instagram.

“Il s’agit de moi d’acheter ce que je veux acheter. C’est ma prérogative d’acheter ce que je veux acheter.”

Il a annoncé qu’il offrait une récompense de 50 000 $ pour l’arrestation des hommes qui auraient volé la paroisse.

Les voleurs ont ramené chez eux une énorme collection de bijoux totalisant 1 060 000 $ : 75 000 $ montre Rolex, 75 000 $ montre Cavalier, 25 000 $ bague épiscopale rubis et diamants, 25 000 $ bague épiscopale en diamant, 25 000 $ paire de boucles d’oreilles, 20 000 $ croix diamant et émeraude, 20 000 $ bague épiscopale, 20 000 $ croix épiscopale. et une croix épiscopale en or de 10 000 $, a rapporté le New York Post.

Le NYPD enquête sur l’incident et un porte-parole du bureau du maire de New York, Eric Adam, a publié une déclaration à la suite de l’événement.

“Personne dans cette ville ne devrait être victime d’un vol à main armée, sans parler de nos chefs religieux et de nos fidèles qui adorent dans une Maison de Dieu”, indique le communiqué.

“Le NYPD enquête sur ce crime et travaillera sans relâche pour traduire les criminels impliqués en justice.”

Le Sun a contacté Mgr Lamor Whitehead pour commenter cet incident.