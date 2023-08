Une vidéo d’horreur montre les derniers instants du bodybuilder héros qui a sauvé sa famille et son chien d’un feu plat alors qu’il se rend compte qu’il ne peut pas s’échapper

Une vidéo HARROWING montre les derniers instants d’un bodybuilder héros qui a sauvé sa famille de leur maison en flammes.

L’entraîneur personnel Hugo Sergio, 30 ans, s’est précipité pour sauver sa femme et sa fille avant de réaliser qu’il ne pouvait pas s’échapper alors que les flammes engloutissaient l’appartement à Rio de Janeiro, au Brésil.

Hugo Sergio est décédé après avoir sauvé sa femme et sa fille d’un énorme incendie Crédit : CEN

Des images poignantes montrent un mur de flammes empêchant la fuite du père Crédit : CEN

Il a conduit sa femme, sa fille et même leur chien en lieu sûr alors qu’un incendie ravageait leur maison aux premières heures du 29 juillet.

Mais il s’est ensuite retrouvé piégé dans l’appartement du 10e étage sans issue.

Maintenant, les derniers moments tragiques du brave Hugo sont apparus sur des séquences vidéo alors qu’il est barricadé par la fumée et les flammes.

Le clip effrayant le montre sur le balcon de l’appartement alors que le feu violent éclate derrière lui.

On peut voir Hugo se hisser désespérément sur la balustrade comme s’il envisageait de risquer la chute de 150 pieds au sol.

Mais un instant plus tard, il se précipite dans le mur de flammes derrière lui et disparaît de la vue à la fin de la séquence.

Un voisin a déclaré aux médias locaux qu’il avait vu Hugo crier à l’aide et apparemment se préparer à sauter de l’immeuble.

Il a déclaré: « Ma femme et moi dormions. J’ai entendu beaucoup de cris, des bris de verre et quand j’ai vu par la fenêtre, les résidents étaient sur le balcon et l’appartement était en feu.

« Hugo était sur le balcon et faisait comme s’il allait se jeter du 10ème étage pour échapper à la chaleur intense.

« Les habitants ont crié en lui demandant de rester calme et de ne pas se jeter. À ce moment-là, je suis descendu pour essayer d’aider d’une manière ou d’une autre. »

L’épouse d’Hugo, Larissa, et sa fille Maya ont été transportées d’urgence à l’hôpital.

Larissa a depuis été libérée, mais Maya est soignée pour des brûlures à 70% de son corps et serait « dans un état critique ».

La police enquête sur l’incendie et pense qu’un court-circuit dans un téléviseur pourrait en être la cause.

Hugo a été inhumé au cimetière d’Inhausa fin juillet.

La famille et les amis qui ont assisté à ses funérailles l’ont salué comme un héros, rapportent les médias locaux.

Hugo étudiait l’éducation physique et travaillait également comme entraîneur personnel dans un gymnase de la ville.

L’un de ses élèves, Jean Tavares, a écrit en ligne : « Hugo a été le meilleur entraîneur que j’aie jamais eu, je lui en suis très reconnaissant. Que Dieu réconforte le cœur de sa famille. »

Sur les réseaux sociaux, Hugo a publié régulièrement des clichés de son corps tonique, de sa routine d’entraînement et de son amour pour sa famille.

L’enquête se poursuit.