Une vidéo d’hommes dansant sur “Jehda Nasha” et “Nadiyon Paar” à la demande de la mariée amuse Internet

La musique et la danse vont de pair lorsqu’il s’agit de mariages. Qu’il s’agisse d’un spectacle de danse chorégraphié surprise, d’un groove impromptu ou d’un tapotement des pieds selon la demande de la mariée ou du marié. Lors d’un incident similaire, une mariée a demandé à ses deux amis de faire correspondre le rythme à deux chansons populaires de Bollywood, et la chorégraphie vous laissera bouche bée. Les deux hommes ont dansé ensemble et ont conquis tout le monde avec leur performance.

Après Mera Dil Ye Pukare Aaja, la vidéo de danse désormais virale sur Jehda Nasha et Nadiyon Paar est tendance. La vidéo a été publiée sur Instagram et met en vedette deux hommes – Shazer Shafiq et Abdullah Rafique vêtus d’ensembles noirs et dansant énergiquement en parfaite synchronisation avec la célèbre chanson “Jehda Nasha” du groupe Amar Jalal & Faridkot, rapidement suivis par Nadiyon Paar du film d’horreur de Janhvi Kapoor. Rohi. La légende du message disait : « Cette danse virale a été fortement demandée par la mariée ». Les téléspectateurs, ainsi que les utilisateurs des médias sociaux ont adoré la performance.

La vidéo a recueilli plus de 170 000 likes. Un internaute a commenté : “Trop bien”, tandis qu’un autre a laissé tomber un emoji de feu et a écrit : “Quelle ambiance !” Un autre utilisateur a loué l’énergie de la danse et a commenté : « Inka dance dekh kar mei khud nachne lagti hu. Aur kya hi bolu lagta hai body me energy aa gaya (Après les avoir vus jouer, j’ai commencé à danser aussi. Que dire de plus, j’ai l’impression que mon corps est rempli d’énergie maintenant).

Découvrez la vidéo virale ici-

Auparavant, le même mélange de chansons était devenu viral après qu’un duo père-fille au Pakistan y ait joué et ait instantanément séduit tout le monde avec leurs mouvements. L’adorable vidéo présentait une performance parfaitement magique du duo qui faisait pâlir les gens. La petite fille était vêtue d’un lehenga argenté scintillant, tandis que son père avait l’air pimpant dans un costume noir. Les internautes ont loué leur chimie et leurs petites cascades.

Un utilisateur a écrit: «Comme leur lien est mignon. Aimez-les simplement ». Un autre utilisateur a commenté: “Charmant père et fille”. Un autre utilisateur a déclaré: “Une performance incroyable montrant l’amour et la compréhension entre père et fille”. “Très belle prestation. Très beau. Tellement mignon”, a déclaré un quatrième utilisateur. Un autre commentaire lu, “Chanson indienne peuple pakistanais”.

Que pensez-vous de ces performances de mariage?

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici