Une vidéo d’hippopotames écrasant des citrouilles géantes comme des pommes vous laissera sous le choc

Nous avons tendance à associer le mot paresse aux hippopotames. Souvent, lors de la visite de zoos, nous apercevons des hippopotames qui passent leur temps, soit à moitié immergés dans les eaux, soit se promenant éternellement dans les champs comme s’ils n’avaient aucun souci. Bien que les hippopotames semblent être des animaux moche, ils sont considérés comme le grand mammifère terrestre le plus meurtrier au monde qui peut devenir assez agressif lorsqu’il est provoqué. Une autre caractéristique dangereuse des hippopotames est leurs dents acérées qui peuvent écraser quelque chose ou quelqu’un en quelques secondes !

Pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus, voici une vidéo qui prouve qu’il ne faut pas trop s’approcher des hippopotames. Un compte nommé ViralHog a publié une vidéo révélatrice de deux hippopotames géants attendant de la nourriture dans un zoo qui a attiré l’attention des internautes.

Top showsha vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=wQ0UoawtOGE” width=”424″ height=”238″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

“Hungry Hungry Hippos Halloween Edition ”, lire la légende.

Le clip désormais viral s’ouvre sur deux hippopotames dans les locaux d’un zoo qui sortent la tête d’un plan d’eau. Deux gardiens de zoo ont également été capturés dans le même cadre, debout avec des citrouilles massives dans l’une ou l’autre de leurs mains. Les deux hippopotames regardent avidement la nourriture comme s’ils attendaient de dévorer les délicieux fruits.

Au fur et à mesure que la vidéo progresse, nous voyons les hippopotames affamés ouvrir leur énorme bouche prêts à enfoncer leurs dents dans les citrouilles juteuses. Les deux gardiens du zoo prennent très soigneusement leur position et déposent les grosses citrouilles dans la bouche des hippopotames.

Au grand étonnement et au choc des internautes, on voit les hippopotames écraser les citrouilles d’une seule bouchée, ronger les fruits et les broyer en morceaux. La gravité des dents d’un hippopotame a été largement reconnue par les utilisateurs des médias sociaux. Ils se sont précipités vers les commentaires pour partager leurs points de vue.

“L’animal le plus dangereux dans l’eau. Plus qu’un crocodile” a souligné un internaute. “Ils ont l’air si mignons mais ils peuvent facilement tuer quelqu’un”, a noté un second. “WOOOAAHHH… QUELLE MÂCHOIRE PUISSANTE !!!” s’écria un troisième.

La vidéo a été visionnée plus de 153 000 fois et a reçu plus de 12,7 000 likes sur Instagram. Oseriez-vous plus vous aventurer près des hippopotames ?

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici