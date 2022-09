Une vidéo d’étudiants apprenant la grammaire hindi sous forme de poésie et de théâtre gagne Internet

Alors que l’apprentissage de la grammaire peut parfois être déroutant en raison de sujets délicats, une enseignante a maintenant facilité la tâche de ses élèves en couvrant une grande partie du sujet sous forme de poésie. Une vidéo des étudiants interprétant la poésie est maintenant devenue virale sur les réseaux sociaux. Après qu’un utilisateur a partagé la vidéo sur Twitter, cela a amusé les internautes. Dans le clip viral, on peut voir un groupe d’étudiants danser sur une chanson similaire au numéro patriotique de Bollywood, Aao Bachcho Tumhe Dikhaye Jhanki Hindustan Ki.

Cependant, les paroles de la chanson ont été modifiées pour couvrir les sujets importants de la grammaire hindi, notamment sangya (nom), kriya (verbe), sarvanam (pronom) et visheshan (adjectif). Lignes après lignes, la poésie accrocheuse décrit la signification des sujets susmentionnés avec des exemples appropriés afin que le programme devienne plus facile pour les étudiants. En plus de cela, le facteur dramatique rend les leçons plus attrayantes.

Tout en partageant la vidéo en ligne, l’utilisateur a écrit : « Merveilleux ! Regardez comment les élèves de l’école apprennent la grammaire hindi à travers la poésie et le théâtre, vous devez voir ! Regardez le clip viral ci-dessous :

अद्भुत..!! स्कूली विद्यार्थी कविता एवं नाटक के माध्यम से हिंदी व्याकरण कैसे सीख रहे हैं हैं आप भी देखिए देखिए देखिए. !! pic.twitter.com/9cjeq3MroK — Arpit Verma IAS (@arpit_verma13) 19 septembre 2022

La vidéo qui a été mise en ligne le lundi 19 septembre a déjà amassé 1,5 million de vues sur le site de micro-blogging. En plus de cela, plus de 6 000 personnes ont aimé la vidéo virale. Un barrage d’internautes a fait l’éloge de l’initiative novatrice prise par l’instituteur pour transmettre des connaissances de la manière la plus divertissante.

Un utilisateur a écrit : « Bahut salut badiya tarika istemal kiya hai bacho ko sikshit karne ka. Ek acha kadam, ek achi rah bacho ko dikha rhe hai (Merveilleuse manière appliquée par l’enseignant pour éduquer les élèves. Une étape simple consiste à amener ces élèves vers le succès).

Bahut salut badiya tarika istemal kiya hai bacho ko sikshit karne ka. Ek acha kadam ek achi rah bacho ko dikha rhe hai —Manu Godara (@ManuGodara18) 21 septembre 2022

Un autre a ajouté: “Vraiment un très bon article illustratif, de cette façon, les enfants visualisent vraiment ce que sont sangya, sarvanaam, etc.”

Vraiment très bon post illustratif de cette façon les enfants visualisent vraiment ce que sont sangya, sarvanam. etc – Yadunath Singh (@Yadunat75610871) 19 septembre 2022

Un internaute a fait l’éloge du professeur d’école : « La créativité des enseignants. La meilleure façon d’apprendre quelque chose pendant longtemps.

La créativité des enseignants 👍👍👍meilleures façons d’apprendre quelque chose pendant longtemps – Nihit Patel (@ nihitpatel692) 20 septembre 2022

Un autre a déclaré que l’école était devenue un nouveau modèle pour les autres, “Une école modèle – une bonne tentative pour rendre l’éducation amusante.”

एक मॉडल विद्यालय -शिक्षा को मनोरंजक बनाने का एक अच्छा प्रयास। — NK Tewari (@Naveen220254) 20 septembre 2022

Notamment, le nom et l’emplacement de l’école n’ont pas encore été divulgués.

