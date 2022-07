Une vidéo des coulisses montre Donald Trump en colère et confus le 7 janvier

Une nouvelle vidéo du panel du 6 janvier enquêtant sur la prise d’assaut du Capitole américain montre la colère et la frustration de Donald Trump lors de l’enregistrement d’un message.

L’enregistrement du 7 janvier 2021 montrait Trump frappant sur le podium et faisant des gestes de colère.

Il a également été entendu débattre avec sa fille Ivanka du contenu de l’adresse nationale.

Une série de clips vidéo diffusés par le comité de la Chambre enquêtant sur l’émeute du Capitole a donné un aperçu choquant du comportement de l’ancien président américain Donald Trump dans les coulisses.

La vidéo du 7 janvier de l’année dernière – environ 24 heures après que les émeutiers ont envahi le Capitole américain dans le but de renverser l’élection présidentielle américaine – a été diffusée jeudi lors de la huitième audience publique du panel du 6 janvier.

Dans la vidéo, on a vu Trump prendre plus de 10 secondes après avoir été invité à ajuster sa posture et son expression faciale, avant de commencer par sa déclaration : “Je voudrais commencer par parler de l’attaque odieuse d’hier”.

Cependant, ce n’était que l’une des multiples prises par Trump pour enregistrer son adresse nationale. Juste après la première pause, Trump a semblé signaler une reprise.

Dans la deuxième vidéo montrée par le panel, Trump s’est arrêté au milieu de l’enregistrement après avoir semblé avoir du mal à désavouer la violence pendant l’émeute.

“Vous ne pouvez pas dire ça”, a fait remarquer Trump, soulignant la phrase “vous avez enfreint la loi”, qui était vraisemblablement affichée sur le téléprompteur à l’époque.

“Je ne vais pas – j’ai déjà dit” vous allez payer “”, a-t-il déclaré dans le clip.

Dans une autre vidéo, l’ancien président a été vu frapper sur le podium de frustration après avoir omis de prononcer le mot “souillé”.

“Les manifestants qui ont infiltré le Capitole – ont défié le siège – c’est souillé, n’est-ce pas?” a déclaré Trump. “Tu vois, je ne le vois pas très bien. Ok. Je vais faire ça ! Je vais faire ça. Allons-y.”

Dans le quatrième clip diffusé par le panel, Trump a fait une pause à mi-chemin de son discours et a commencé à débattre de la langue avec sa fille Ivanka. Il a refusé de dire quatre mots suggérés par des aides : « L’élection est terminée.

Trump a lu le téléprompteur : “Mais cette élection est maintenant terminée. Le Congrès a certifié les résultats.”

Il s’est ensuite arrêté et a fait marche arrière.

“Je ne veux pas dire que les élections sont terminées”, a déclaré Trump. “Je veux juste dire que le Congrès a certifié les résultats annonçant que l’élection est terminée, d’accord?”

On a alors entendu sa fille Ivanka lui demander : “Mais, le Congrès a certifié…”

“Maintenant – je n’ai pas dit plus – Allez au paragraphe précédent”, a déclaré Trump.

Le cinquième clip vidéo du panel montrait Trump battant des bras et gonflant sa poitrine. Cette fois, cependant, il tomba sur le mot “hier”.

“Je veux commencer par parler de l’attaque odieuse d’hier”, a déclaré Trump, avant de s’arrêter à nouveau.

“Hier est un mot dur pour moi”, a-t-il commenté.

“Enlevez-le simplement”, a déclaré Ivanka.

“Bien, enlevez le mot ‘hier’. Parce que ça ne marche pas avec – l’attaque odieuse – sur notre pays. Dites, ‘sur notre pays.’ Tu veux dire ça ?” il a dit.

“Non, gardez-le”, a déclaré Ivanka dans la vidéo.

Dans le sixième clip du comité, Trump a grimacé en tentant de passer à travers une ligne déclarant que son objectif était “d’assurer l’intégrité du vote”. Et dans la vidéo suivante, il a claqué le podium de frustration après avoir échoué à franchir à nouveau la même ligne.

L’ancien président a fini par tenir tout le discours, ce qui a fini par être une adresse de deux minutes et demie.

Le panel a également montré deux clips de Trump luttant pour passer un discours au Rose Garden le 6 janvier. Selon les témoignages d’anciens membres du personnel de Trump, Trump était sorti du scénario lorsqu’il a qualifié les manifestants du Capitole de “très spéciaux” tout en leur demandant de “rentrer chez eux”.

Trump a à plusieurs reprises a insulté les facultés mentales de son successeur Joe Biden avec ses publicités de campagne, l’appelant “Sleepy Joe” et l’accusant sans fondement d’utiliser des drogues améliorant la performance en campagne électorale.

Le comité du 6 janvier a entendu le témoignage de plusieurs anciens membres du personnel de Trump racontant son comportement déséquilibré avant, pendant et après l’émeute du Capitole.

Par exemple, l’ancienne assistante de Trump à la Maison Blanche, Cassidy Hutchinson, a témoigné que Trump avait une fois jeté son déjeuner contre le mur dans un accès de colère. Elle a également dit que Trump avait un altercation physique avec un agent des services secrets après que sa demande de visiter le Capitole pendant l’émeute ait été refusée.

Trump a nié les deux allégations, affirmant que lancer sa nourriture avec colère n’était “pas mon truc” et qu’il aurait été très difficile pour lui d’attaquer un agent des services secrets parce qu’ils peut “soulever 350 livres”.

Le bureau de presse post-présidentiel de Trump n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire d’Insider.

