Une vidéo d’épaulards s’attaquant les uns les autres au parc aquatique américain étourdit les internautes

Internet produit souvent des vidéos d’attaques d’animaux, qui incluent généralement un prédateur et une proie. Cependant, nous avons rarement vu deux prédateurs au sommet s’attaquer. Cela étant dit, des images troublantes, montrant des épaulards se lançant de violentes attaques répétées les unes contre les autres, ont été diffusées. La vidéo horrible a été capturée par un visiteur du parc aquatique américain de San Diego. L’incident a été révélé après que le compte Twitter officiel de People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) l’ait partagé. Les images désormais virales ont stupéfié les internautes, car la violence entre deux orques est « rare dans la nature ».

La vidéo horrifiante montre deux orques s’attaquant à SeaWorld, laissant les visiteurs choqués. À un moment donné, on peut aussi entendre un enfant dire : « Comment l’orque est-elle encore en vie ? Je pensais qu’ils s’aidaient, pas qu’ils se combattaient. L’incident aurait eu lieu le 5 août. En regardant la vidéo, il semble que l’orque blessé tente de s’éloigner de son agresseur, mais n’y est pas parvenu. Lors de la publication de la vidéo, PETA a écrit dans la légende : “Les orques ont attaqué leur coéquipier à SeaWorld !” Citant un témoin oculaire, la légende a ajouté: “Le témoin oculaire a déclaré:” Nous avons tous immédiatement vu du sang imbiber l’eau, ce qui a fait pleurer ma fille de 9 ans.

BREAKING: Orcas A ATTAQUÉ leur coéquipier à SeaWorld! Le témoin oculaire a déclaré : « Nous avons tous immédiatement vu du sang imbiber l’eau, ce qui a fait pleurer ma fille de 9 ans. pic.twitter.com/HqFbBm5OhR – PETA (@peta) 5 août 2022

PETA a publié une déclaration officielle, confirmant qu’une plainte a été déposée contre Sea World auprès du ministère américain de l’Agriculture. Appelant cela un “parc d’abus”, PETA a cité un témoin disant : “Nous verrions des marques de morsure et des blessures fraîches sur tout le côté de la baleine. Toutes les deux secondes, deux autres orques sautaient hors de l’eau pour continuer à attaquer l’orque blessée. Les surveillants de la vidéo lisaient: “Lorsque l’agression entre orques est rare dans la nature, cela se produit beaucoup plus fréquemment dans les parcs marins comme SeaWorld, où des individus incompatibles sont souvent maintenus ensemble dans de minuscules réservoirs, sans échappatoire.”

Le communiqué citait la vice-présidente exécutive de PETA, Tracy Reiman, disant : « En deux jours, une orque est morte et une autre a été attaquée par d’autres orques frustrées et étroitement confinées, entraînant une blessure grave – et de jeunes enfants ont été témoins du carnage. PETA a également informé que ces images surviennent un jour après la mort d’un autre épaulard en contractant une infection.

