Une vidéo d’enfants couvrant un trou d’homme sur une route très fréquentée laisse les internautes impressionnés

Les enfants sont gentils et attentionnés à la fois dans leurs paroles et leurs actes, peu importe qu’ils soient grands ou petits. Un acte similaire a maintenant conquis de nombreux cœurs en ligne. Dans une vidéo partagée par Indian Administrative Service (IAS), Awanish Sharan, deux enfants peuvent être vus couvrant un trou d’homme ouvert sur une route très fréquentée.

La vidéo montre les deux enfants marchant sur la route lorsqu’ils remarquent un trou d’homme non couvert. Au lieu de l’ignorer, ils transportent de gros morceaux de roches et les placent tout autour du trou d’homme pour éviter tout accident grave. On peut voir passer des voitures pendant que les enfants ramassent les pierres pour boucher la bouche d’égout. “Vous n’êtes jamais trop jeune pour faire la différence”, lit-on dans la légende de la vidéo.

Le clip a reçu plus de 1 03 000 vues et plus de 9 000 likes sur Twitter depuis sa publication. Les utilisateurs de Twitter ont pu être vus louant les efforts et la réflexion des enfants.

Un utilisateur a écrit : « Seuls les jeunes sont gentiment ambitieux.

Un autre utilisateur écrit : « Les gens sont bons ; précieux deux enfants responsables.

“Absolument vrai! Vos préoccupations, votre présence d’esprit et votre bon sens comptent plus que votre âge », a commenté un troisième utilisateur.

Absolument vrai! Vos préoccupations, votre présence d’esprit et votre bon sens comptent plus que votre âge.— Peeyush Agarwal ‘Agyaniji’ (@AgyaniJi_TINKA) 6 décembre 2022

Awanish Sharan, agent de l’IAS, publie fréquemment du contenu inspirant et informatif. Il s’est exprimé sur les réseaux sociaux sur l’importance croissante de la conservation de l’eau et de la prévention du gaspillage alimentaire. Une image qui accompagnait son message sur la conservation de l’eau montrait un homme debout avec une pancarte indiquant: “Lorsque le plein n’est pas nécessaire, demandez un pani coupé.” De nombreux utilisateurs ont été attirés par la puissance de ce message et beaucoup ont loué l’efficacité de sa communication. Ce message suggère de commander un demi-verre d’eau et d’en demander plus uniquement lorsque c’est absolument nécessaire.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici