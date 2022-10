Une vidéo déchirante montre un mari battant sa femme devant un enfant, les internautes sont en colère

La violence domestique est bien trop courante en Inde. Une vidéo déchirante qui devient virale montre un autre incident de ce type. Dans la vidéo, on peut voir un homme battre brutalement sa femme devant leur enfant. L’enfant dans cette vidéo, cependant, suit malheureusement le comportement de son père. La vidéo a été mise en ligne sur Instagram par Ted The Stoner. “La violence domestique est bien trop courante en Inde avec beaucoup de victimes qui ne sortent même pas au grand jour, craignant la honte de la victime ou la perte de la réputation de la famille, ce qui est ironique, mais j’ai vu trop de cas de ce genre et vous ne pouvez jamais vraiment comprendre quoi la victime traverse à moins que vous n’écoutiez son histoire », lit la légende.

Le téléchargeur met l’accent sur la façon dont l’enfant peut grandir pour devenir comme son père ou tout le contraire. D’après la vidéo, il semble que l’enfant grandisse dans un environnement où il pense qu’il est acceptable de frapper une femme. “Cet environnement écœurant en Inde doit changer”, lit-on dans la légende. Le gars de la vidéo a frappé sa femme parce qu’elle a allumé les bougies d’anniversaire avant qu’il ne puisse venir là-bas.

Selon la légende de la vidéo, l’homme travaille dans une société informatique à Bangalore. Sa femme, qui est également la victime dans cette vidéo, veut sa liberté. Cependant, l’homme ne signe pas les papiers du divorce.

La vidéo a rendu les internautes émotifs et en colère en même temps. « Frissons après avoir vu ça. J’aimerais être dans cette pièce. Je battrais la merde de ce type en pensant qu’il est dur. Il doit être pris et cette femme a besoin de tout l’amour et du soutien de nous tous !! Et cet enfant a besoin d’aide au plus vite, pour ne pas grandir en devenant comme son père ! a commenté Elli Avram.

Le chanteur Armaan Malik a également commenté la vidéo. Il a écrit: «Cela me rend furieux et voir ce gamin suivre son exemple me brise le cœur. c’est là que tout commence. à la maison.”

Un autre utilisateur d’Instagram a écrit : « Histoire de tant de foyers. Plus de pouvoir pour elle, elle mérite une vie nouvelle et sûre, loin de ce type. Une personne a écrit: «J’ai regardé malgré l’avertissement de déclenchement et j’ai eu des palpitations. Nous devons voir Aisha sortir de cette situation dès que possible.

