Une vidéo déchirante montre des patients en fauteuil roulant à côté de cadavres à l’hôpital alors que le Covid «thermonucléaire» ravage la Chine

Des images HARROWING à l’intérieur de l’un des hôpitaux chinois ravagés par Covid montrent des patients en fauteuil roulant à quelques mètres de cadavres, au milieu de la crise sanitaire en spirale du pays.

La vidéo, qui aurait été filmée mercredi par un patient dans un hôpital de la capitale chinoise Pékin, montre certains des malades allongés sur le sol alors que le personnel lutte pour maintenir l’ordre.

Une vidéo montre des malades à côté de cadavres dans les hôpitaux surpeuplés de Chine Crédit : Twitter

Le court clip montre le personnel submergé par le nombre à l’intérieur du service Crédit : Twitter

Cela fait suite aux craintes que la Chine pourrait faire face à 800 millions de cas de Covid en 90 jours Crédit : Twitter

Cela survient au milieu des craintes que la Chine soit confrontée à une apocalypse sanitaire, quelques semaines seulement après que le Parti communiste au pouvoir a commencé à démanteler ses politiques zéro-Covid profondément impopulaires.

Avec des taux de vaccination bien plus faibles en Chine que dans une grande partie de l’Occident, les experts avertissent que le pays pourrait faire face à plus d’un million de décès par Covid l’année prochaine.

Maintenant, un court clip devenu viral sur les réseaux sociaux chinois semble montrer l’ampleur de la catastrophe à laquelle est confronté le système de santé du pays.

La vidéo aurait été prise le 21 décembre à l’hôpital Chuiyangliu de Pékin, qui traite à la fois les patients Covid et non Covid.

Dans les images, un patient portant un masque facial est allongé dans un fauteuil roulant à côté d’un cadavre sur un lit d’hôpital recouvert d’un drap blanc.

Un autre cadavre couvert repose dans le lit voisin, tandis qu’un autre patient est allongé sur une natte posée sur le sol de la salle d’hôpital.

Un troisième corps couvert est allongé sur une civière au sol.

La caméra fait ensuite un panoramique sur un couloir d’hôpital bondé, avec des patients sur des civières et des fauteuils roulants entassés.

À l’extérieur de l’hôpital, une énorme file d’attente de patients attendant d’entrer est vue.

La légende de la vidéo se lit comme suit : “Le 21 décembre, à l’hôpital Chuiyangliu de Pékin, certains cadavres n’ont pas été transportés, ils ont donc été placés dans la même pièce que les patients aux urgences !”

Un médecin urgentiste de l’hôpital a été cité la semaine dernière dans le Financial Times comme ayant déclaré : “Certains [of the dead] avait Covid et certains n’en avaient pas.”

Les autorités chinoises n’ont signalé aucun décès lié à Covid dans le pays depuis le 4 décembre.

Mais le personnel de deux crématoires de Pékin a déclaré officieusement que le nombre total de décès était bien supérieur à la normale.

Les travailleurs d’un crématorium ont déclaré avoir vu 30 victimes de Covid en une seule journée.

“Nous avons incinéré 150 corps, bien plus qu’une journée typique l’hiver dernier”, a déclaré au FT un employé d’un salon funéraire appartenant à l’État. “30 ou 40 avaient Covid.”

Certains cadavres n’ont pas été transportés, ils ont donc été placés dans la même pièce que les patients aux urgences !

L’employé a ajouté: “Nous le faisons le plus rapidement possible [and] donner la priorité aux décès de Covid. Nous les incinérons le jour même de leur arrivée.”

Un autre travailleur du salon funéraire a déclaré que le crématorium ne pouvait pas répondre à une demande anormalement importante et qu’il voyait des décès “quotidiens” de Covid.

“Nous brûlons du matin jusqu’à 22 heures”, ont-ils déclaré. “Les fours ne peuvent pas le prendre.”

Des images d’horreur ont émergé de Chine montrant des files d’attente sinueuses de corbillards attendant à l’extérieur des crématoires, tandis que des corps s’entassent dans les hôpitaux.

Le dirigeant chinois Xi Jinping a assoupli les restrictions de Covid ces dernières semaines Crédit : EPA

Des experts préviennent que le pays pourrait faire face à une catastrophe sanitaire Crédit : EPA

Une grande partie de la Chine est soumise à des restrictions zéro Covid depuis près de deux ans 1 crédit

Dans une vidéo, des véhicules ont été vus faisant la queue dans un crématorium de Pékin, qui serait submergé par un arriéré de 20 jours alors que l’épidémie dévastatrice ravage la Chine.

Alors que le gouvernement chinois lève les restrictions de Covid en place depuis deux ans presque du jour au lendemain, de nombreux habitants de Pékin ont du mal à trouver des médicaments et à accéder aux soins médicaux.

La flambée des cas de Covid pousserait le système de santé du pays à ses limites, le personnel médical étant sommé d’aller travailler même s’il est positif.

Cela survient après que la Chine est confrontée à une « épidémie thermonucléaire de Covid », craignant que le pays ne voie 800 millions de cas en seulement 90 jours.

Bien que l’épidémie de Covid ait commencé en Chine fin 2019, le pays a signalé des cas de Covid relativement faibles par rapport à l’Occident.

Cependant, les politiques draconiennes du zéro Covid de Xi Jinping se sont révélées profondément impopulaires et ont conduit à des émeutes et des troubles à travers le pays.

La Chine a déployé des flics anti-émeutes pour écraser des manifestations incroyablement rares qui ont éclaté dans huit villes du pays, un signe de défi presque inouï jamais vu depuis la place Tiananmen en 1989.

Maintenant, alors que le gouvernement de Xi cède à la pression et que le pendule oscille dans l’autre sens, les experts ont averti que le pays se dirigeait vers une crise sanitaire dévastatrice.

L’un de ces experts, l’épidémiologiste Eric Feigl-Ding, a partagé des images de l’intérieur de l’un des hôpitaux chinois.

Le Dr Feigl-Ding est chef du groupe de travail Covid au New England Complex Systems Institute et a été l’un des premiers scientifiques à mettre en garde contre la capacité de Covid à se propager lorsqu’il travaillait à Harvard.

Il a souligné les prédictions des propres responsables de la santé chinois selon lesquelles 60% des 1,4 milliard d’habitants de la Chine pourraient être infectés.

Et il a averti que la situation était désormais “mauvaise thermonucléaire”.

Son collègue épidémiologiste Ben Cowling de l’Université de Hong Kong était d’accord avec la prédiction effrayante.

“Cette poussée va venir très vite, malheureusement”, a-t-il déclaré. “C’est la pire des choses.

“Si c’était plus lent, la Chine aurait le temps de se préparer. Mais c’est tellement rapide. A Pékin, il y a déjà beaucoup de cas et [in] d’autres grandes villes parce que ça se propage si vite.”