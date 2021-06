Une vidéo déchirante montre des ânes émaciés obligés de transporter de l’eau dans une chaleur saharienne étouffante dans une ville sans eau courante

CETTE vidéo déchirante montre des ânes émaciés forcés de transporter de l’eau autour d’une ville saharienne étouffante.

Environ 70 000 ânes de Nouakchott, en Mauritanie, sont obligés de transporter de l’eau de maison en maison pendant 10 à 12 heures par jour à une température de 40 °C, car la ville ne dispose pas de système d’approvisionnement en eau pour desservir ses 1,3 million d’habitants.

Malgré leur rôle vital dans l’approvisionnement de la ville en eau, les animaux de trait n’ont souvent pas accès à l’eau et à la nourriture, ainsi qu’à d’autres nécessités de base telles que les soins vétérinaires.

La crise de Covid-19 a eu un impact dévastateur sur les animaux de trait dans les communautés les plus pauvres du monde – et la nourriture et l’eau sont devenues des problèmes encore plus critiques l’année dernière.

Les fermetures locales et les restrictions au travail ont laissé de nombreux propriétaires sans revenus et ont du mal à nourrir leurs familles et leurs animaux.

En réponse à cette crise, l’association caritative internationale pour les animaux SPANA (Société pour la protection des animaux à l’étranger) a entrepris des programmes d’alimentation d’urgence dans le monde entier pour sauver la vie d’animaux affamés.

En Mauritanie, l’association a fourni de la nourriture, de l’eau et des soins vétérinaires vitaux à plus de 97 000 ânes et chevaux de trait dans tout le pays l’année dernière.

Le Dr Ben Sturgeon, directeur des services vétérinaires de SPANA, a déclaré : « Il est difficile d’imaginer à quel point il serait épuisant de transporter des charges éreintantes, dans des conditions terribles et une chaleur extrême, chaque jour.

« Les animaux de trait, tels que les ânes et les chevaux de Mauritanie, ont des rôles vitaux – transporter de la nourriture et de l’eau, qui sont fondamentaux pour la survie des communautés.

« Mais trop souvent, ces animaux n’ont pas l’eau, la nourriture et les soins vétérinaires essentiels dont ils ont eux-mêmes besoin.

« À l’occasion de la Journée internationale des animaux de travail, nous mettons en lumière cette main-d’œuvre oubliée. Ils travaillent si dur et ils ont désespérément besoin de notre aide.

D’innombrables familles pauvres en Mauritanie dépendent des animaux de trait pour gagner un petit revenu et mettre de la nourriture sur la table.

Rien qu’à Nouakchott, 30 000 autres ânes transportent d’autres marchandises, comme du charbon de bois, des matériaux de construction et même des déchets.

Dans le passé, aucune aide n’était disponible pour ces animaux – les blessures et les blessures n’étaient pas soignées, les ânes ne recevaient ni vaccins ni médicaments nécessaires, et les pratiques néfastes étaient courantes.

Depuis 2001, cependant, SPANA a fourni des soins vétérinaires gratuits aux animaux de trait de Mauritanie et a formé les propriétaires d’animaux à bien s’occuper de leurs animaux.

L’organisation caritative gère également un programme d’éducation en Mauritanie, aidant les écoliers – la prochaine génération de propriétaires d’animaux – à développer des sentiments de respect et de compassion envers les animaux, ce qui améliore à long terme le bien-être animal.

Ben Sturgeon de SPANA a ajouté : « Des millions de familles dans les communautés les plus pauvres du monde dépendent entièrement des animaux de trait pour fournir de l’eau et assurer la disponibilité de la nourriture, en labourant et en transportant les produits jusqu’au marché. Mais ces animaux sont souvent négligés et leurs besoins négligés.

« À l’occasion de la Journée internationale des animaux de travail, SPANA appelle les gens à soutenir notre travail pour ces animaux fidèles, qui donnent tellement pour leurs communautés.

« En construisant des abreuvoirs, en distribuant des aliments aux animaux souffrant de malnutrition et en fournissant des soins vétérinaires gratuits à des centaines de milliers d’animaux à travers le monde chaque année, les équipes de SPANA font une énorme différence dans la vie des animaux de trait. Mais il y a encore tellement d’animaux en urgence. besoin d’aide.