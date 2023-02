Une vidéo déchirante montre Alice Stones, 4 ans, souriante, jouant dans un jardin où un chien l’a mutilée à mort lors d’une attaque d’horreur

Une vidéo HEARTBREAKING montre une fillette de quatre ans jouant dans le jardin où elle a ensuite été mutilée à mort lors d’une attaque de chien d’horreur.

La petite Alice Stones, quatre ans, a été attaquée dans son jardin à Milton Keynes peu après 17 heures hier.

Alice Stones, quatre ans, est décédée après avoir été attaquée par un chien

Elle jouait dans son jardin quand le chien l’a mordue

Une vidéo la montre en train de jouer dans le jardin avec sa famille

Les habitants ont rendu hommage à la jeune fille

Tragiquement, le jeune a été déclaré mort dans la propriété de Broadlands, dans le quartier Netherfield de la ville.

Les flics ont ensuite abattu le chien tueur après avoir évacué les voisins de leurs maisons.

Mais une vidéo tournée en août montre le jardin à une époque plus heureuse, avec la jeune Alice souriante et riant tout en jouant avec des bulles.

Le clip, posté par sa grand-mère, montre la jeune fille aux cheveux bouclés profitant de la journée d’été avec sa famille.

Cela vient après que le grand-père au cœur brisé d’Alice, qui vit aujourd’hui à moins d’un mile sur la route, ait rendu hommage à sa petite fille.

Il a déclaré: «Nous essayons simplement de comprendre ce qui s’est passé.

“C’est horrible.”

Un autre local a déclaré : « C’est une tragédie absolue. Alice était si gentille. Elle était un ange.

“J’ai le coeur brisé. Elle et sa maman étaient très proches.

“Je me sens tellement désolé pour eux. C’est dévastateur. Mon cœur va à sa famille.

« Il n’y a jamais eu de problèmes impliquant des chiens. C’est tellement choquant.

Lorsque la police est arrivée, elle a évacué les voisins par crainte que le chien ne s’échappe.

Une vidéo prise sur les lieux montre un policier demandant aux habitants de s’éloigner de la maison.

Il prévient les riverains : « Si ce chien sort, quelqu’un va se faire mal.

Les habitants ont été avertis qu’ils pourraient entendre un coup de feu.

On pense que le chien a été acculé par des flics armés et a été abattu.

On pense que la famille ne possédait le chien que depuis six semaines.

Le surintendant Matt Bullivant a déclaré: «Il s’agit d’un incident absolument tragique, dans lequel nous pensons qu’un enfant a été tué après avoir été attaqué par un chien.

“De toute évidence, nous en sommes aux tout premiers stades d’une enquête, et il serait faux et inutile de spéculer sur les circonstances exactes de cet incident à ce stade.

«Cependant, afin d’assurer la sécurité publique, une décision a été prise plus tôt ce soir pour détruire le chien impliqué, et cela a été fait avec humanité.

«Je comprends l’impact que cela aura sur la communauté et sur le grand public, et les gens peuvent s’attendre à voir une importante présence policière dans la région ce soir et au-delà pendant que notre enquête se poursuit.

“Je voudrais rassurer les gens sur le fait qu’il n’y a aucune raison de croire qu’il existe un danger pour le grand public en ce moment.

« Quiconque a des inquiétudes devrait se sentir libre d’approcher nos officiers et de poser des questions, mais j’exhorte les gens à ne pas spéculer sur les circonstances, en particulier sur les plateformes de médias sociaux.

« Je comprends aussi que cette affaire est susceptible d’attirer l’attention des médias. Dans cet esprit, je voudrais demander que la vie privée de la famille concernée soit respectée en cette période très difficile. Il est impossible d’imaginer ce qu’ils doivent vivre en ce moment.

“Nous fournirons d’autres mises à jour lorsque nous serons en mesure de le faire.”