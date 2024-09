Une vidéo de Tim Walz fustigeant les propos nazis présumés de Mark Robinson devient virale

Une vidéo du gouverneur du Minnesota, Tim Walz, semblant critiquer les propos nazis présumés du lieutenant-gouverneur de Caroline du Nord, Mark Robinson, a gagné en popularité sur les réseaux sociaux samedi.

La campagne de Robinson pour le poste de gouverneur de l’État de Tar Heel a été ébranlée par un reportage de CNN jeudi selon lequel Robinson aurait publié des messages racistes et sexistes sur un site pornographique il y a plus de dix ans. Le lieutenant-gouverneur a nié à plusieurs reprises avoir écrit ces messages et a déclaré qu’il resterait dans la course, déclarant à CNN que les messages présumés étaient des « mensonges salaces de tabloïd ».

CNN a rapporté qu’entre 2008 et 2012, Robinson, dont la candidature au poste de gouverneur est soutenue par l’ancien président et candidat républicain Donald Trump, aurait fait une série de commentaires incendiaires sur un forum du site pornographique Nude Africa, se qualifiant notamment de « NAZI noir ».

Le rapport de CNN semble le lier à des publications faites sous le nom d’utilisateur « minisoldr ». Vendredi, Le Washington Post a rapporté que « minisoldr » a également fait l’éloge du manifeste du leader nazi Adolf Hitler Mon combat.

« Mein Kampf est une bonne lecture », aurait écrit l’utilisateur de Nude Africa dans un fil de discussion sur les recommandations de livres. « C’est très instructif et pas du tout ce que je pensais. C’est une véritable révélation. »

Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, lors d’un rassemblement de campagne à l’amphithéâtre Highmark, le 5 septembre à Erie, en Pennsylvanie. Une vidéo de Walz qui semble critiquer les propos nazis présumés du lieutenant-gouverneur de Caroline du Nord, Mark Robinson, a gagné en popularité…

Jeff Swensen/Getty Images



Dans une apparente pique à l’encontre de Robinson, Walz, qui est le colistier de la vice-présidente Kamala Harris sur le ticket démocrate, a expliqué lors d’un arrêt de campagne samedi le rôle que le Minnesota et la Pennsylvanie ont joué dans la défaite de l’Allemagne nazie dans les années 1940, mais a affirmé aux habitants d’Allentown, en Pennsylvanie, que le néonazisme existe au sein du Parti républicain.

« Le fer provenant de la chaîne de fer du nord du Minnesota alimentait les aciéries ici, dans la vallée de Lehigh. Ensemble, c’est notre peuple qui a construit les chars qui ont permis de gagner la Seconde Guerre mondiale et de libérer le monde de l’oppression nazie », a déclaré Walz à la foule. « Je ne sais pas si vous avez remarqué la tyrannie nazie, nous avons des candidats républicains au poste de gouverneur qui sont fiers de se qualifier de nazis. Ne prétendons pas qu’il existe une différence progressive entre les candidats ici. »

Newsweek a contacté la campagne Harris-Walz et la campagne de Robinson par courrier électronique pour obtenir des commentaires samedi après-midi.

Une vidéo des commentaires de Walz publiée sur X, anciennement Twitter, a été vue 590 400 fois depuis qu’elle a été publiée par un rédacteur numérique senior de MeidasTouch, un réseau d’information libéral, connu sous le nom d’Acyn, peu avant 13 heures, heure de l’Est, samedi après-midi.

Rick Wilson, cofondateur du Lincoln Project, un super PAC anti-Trump, a partagé la vidéo et écrit sur X : « Il Y EST ALLÉ. Et je suis là pour ça. Comme j’aime à le dire, si la botte lui va… »

Fred Wellman, animateur de l’émission Sur la démocratie podcast sur MeidasTouch, a simplement écrit en réponse à la vidéo : « Des faits ».

Pendant ce temps, le directeur de la communication de la campagne de Robinson, Mike Lonergan, a imputé les publications signalées à Josh Stein, l’adversaire démocrate de Robinson, dans une déclaration envoyée par courrier électronique à Newsweek vendredi.

« Tout sur Josh Stein [and] « Ce que les démocrates disent à propos de Mark Robinson est soit un mensonge pur et simple, soit tellement déformé hors de son contexte qu’il pourrait tout aussi bien l’être », a déclaré Lonergan. « Les habitants de Caroline du Nord en ont assez des mensonges de politiciens de carrière comme Josh Stein, et c’est pourquoi ils éliront Mark Robinson au poste de gouverneur le 5 novembre. »