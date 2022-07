Une vidéo de Taco Bell montre un directeur à Dallas jetant de l’eau brûlante sur les clients

Une vidéo de vidéosurveillance montrant une gérante de Taco Bell à Dallas, au Texas, s’emporter contre ses clients est devenue virale sur Internet. L’incident a eu lieu le 17 juin de cette année. Le gérant a jeté de l’eau bouillante sur les clients lorsqu’ils sont entrés dans le point de vente pour trier leurs commandes.

Les plaignantes Brittany Davis et sa nièce de 16 ans ont affirmé qu’elles se trouvaient au service au volant où elles ont passé une commande. Après avoir reçu la mauvaise commande, les deux sont entrés dans le point de vente pour ce qu’ils prétendaient régler le problème. Les clients ont allégué que le gérant de Taco Bell s’était rendu à la cuisine pour remplir d’eau une cruche transparente.

Selon les plaignants, le gérant leur a alors jeté l’eau chaude par-dessus le comptoir. Le directeur était sur le point de répéter la même chose, mais Davis et sa nièce ont quitté les lieux. Dans la CCTV, on peut voir que Brittany Davis et sa nièce sont passées derrière le comptoir après s’être plaintes de leur commande.

De plus, les clients ont intenté une action en justice contre le gérant car ils ont été gravement brûlés et ont réclamé 1 million de dollars pour les dommages. Davis a affirmé qu’elle avait subi de profondes brûlures à la poitrine et à l’abdomen. Elle a dû se faire soigner, ce qui lui a causé au moins 10 crises.

Les avocats des droits civiques de haut niveau des avocats, Ben Crump et Paul, ont affirmé que le personnel était devenu combatif envers la nièce de Brittney avant l’arrivée du directeur.

L’avocat Ben Crump a déclaré: “Les actions du personnel et du directeur de Taco Bell dans cet incident sont cruelles, scandaleuses et impardonnables.”

Ben Crump a tweeté sur son compte Twitter : « Pourquoi ces victimes innocentes ont-elles dû subir des brûlures et des traumatismes psychologiques qui ont changé leur vie à cause d’un TACO ?! Il n’y a AUCUNE excuse pour les actions des employés et de la direction du magasin. Nous avons besoin d’une enquête complète sur cette violence et pourquoi un employé avait une arme à feu sur la propriété de Taco Bell !

Suite à cela, Taco Bell a publié une déclaration disant que tout le monde mérite de se sentir en sécurité dans les restaurants Taco Bell. Ils ont dit à UNILAD : « Nous prenons cela très au sérieux et travaillons avec notre franchisé local pour enquêter. En raison d’un litige en cours, nous ne sommes pas en mesure de commenter davantage les détails de l’incident.

Les images de l’incident ont été diffusées après que le juge eut ordonné à Taco Bell de les remettre.

