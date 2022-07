Une vidéo de tableau de bord identifie un adolescent dans la fusillade de travailleurs de raclette

BALTIMORE (AP) – La police de Baltimore a identifié un garçon de 15 ans vu dans une vidéo de tableau de bord comme une personne d’intérêt dans la rencontre mortelle de la semaine dernière entre un automobiliste et des personnes nettoyant des pare-brise pour de l’argent à une intersection du centre-ville de Baltimore.

Le Baltimore Sun rapporte qu’une vidéo de la caméra du tableau de bord du tournage de jeudi dernier montre ce qui semble être le tournage de l’adolescent sur Timothy Reynolds à cinq reprises. Le contenu de la vidéo a été rapporté pour la première fois par The Baltimore Banner.

La porte-parole de la police de Baltimore, Lindsey Eldridge, n’a pas confirmé les détails de l’enquête, affirmant à la place que les détectives “suivaient toujours des pistes actives et que l’enquête était en cours”. Eldridge ne discuterait pas non plus de la recherche de la personne d’intérêt.

Reynolds, 48 ​​ans, de Baltimore, traversait une intersection près du port intérieur de la ville lorsqu’il a eu une interaction animée avec les soi-disant travailleurs de la raclette, a garé sa voiture et est revenu avec une batte de baseball, a déclaré le commissaire de police de Baltimore, Michael Harrison, plus tôt cette semaine. .

Il « a balancé la batte sur un ou plusieurs de ces travailleurs de la raclette. En retour, l’un des travailleurs de la raclette a sorti une arme à feu et a tiré », frappant Reynolds, selon Harrison.

Au début de la vidéo, Reynolds était déjà sorti de sa voiture avec une batte de baseball en métal, avait traversé Light Street et avait confronté les travailleurs.

On peut le voir s’éloigner de l’intersection, vraisemblablement vers sa voiture, alors que trois racleurs le suivent. Ils s’approchent de lui mais une autre voiture obstrue la vue. Moins d’une seconde plus tard, ils se tournent pour courir alors que Reynolds commence à courir avec la batte levée. À peu près au même moment où il balance sa batte vers l’un des travailleurs, un autre lui lance ce qui semble être une pierre à la tête par derrière. La vidéo montre le rocher frappant la tête de Reynolds et rebondissant.

Reynolds, tenant toujours sa batte, se retourne lorsqu’un troisième travailleur de la raclette sort une arme de poing et commence à tirer. Le premier coup semble le toucher quelque part sur le côté de son corps et il commence à tomber. Alors que le tireur commence à s’éloigner, il tire sur Reynolds quatre fois de plus.

Les travailleurs, également connus sous le nom de squeegee kids, sont principalement des adolescents de quartiers à faible revenu qui nettoient les pare-brise des conducteurs aux intersections en échange d’argent.

Les responsables de la ville ont déclaré qu’il y aurait davantage de patrouilles de police aux intersections fréquentées par les travailleurs.

The Associated Press