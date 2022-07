Une vidéo de surveillance effrayante montre “un kidnappeur quelques minutes avant de violer et d’affamer une femme de 23 ans, qu’il a retenue en captivité pendant 3 jours”

Une vidéo DÉRANGEANTE montre un kidnappeur et violeur présumé quelques instants avant qu’il ne retienne en captivité une femme de 23 ans pendant trois jours.

Le procès de Victor Pena, 42 ans, a commencé lundi avec une connaissance de Pena qui était avec lui la nuit du crime présumé témoignant aujourd’hui devant le tribunal.

Victor Pena, un suspect de viol et d’enlèvement de 42 ans, a été reconnu par une connaissance sur des photos de surveillance présentées au tribunal Crédit : Service de police de Boston

Marlon Roldan, une connaissance de Pena, a pris la parole pour dire au tribunal ce qui s’est passé la nuit de l’enlèvement signalé 1 crédit

Marlon Roldan, de Somerville, Massachusetts, a reconnu le suspect sur des photos de surveillance présentées par le tribunal le soir de l’enlèvement signalé, selon CBS News.

Roldan, qui a témoigné par l’intermédiaire d’un interprète, a déclaré qu’il était avec Pena lorsqu’ils ont vu la victime prétendument ivre.

Il a dit qu’il avait exhorté Pena à “la laisser [the victim] là-bas », mais Pena a protesté et aurait quand même approché et engagé avec la femme.

À la barre, Roldan a témoigné que lorsque Pena a commencé à embrasser la femme, il a attendu un peu puis les a laissés seuls.

Quelques jours plus tard, Roldan est allé à la police. Il a admis avoir décrit Pena comme un “gars fou” aux détectives, a rapporté CBS News.

La jeune femme et le suspect auraient eu une rencontre alors qu’elle sortait du Hennessy’s Pub, situé à Boston, dans le Massachusetts.

Après avoir visionné des images de surveillance de la zone, le commissaire de police de Boston, William Gross, a déclaré à MassLive : “Il ressort clairement de la vidéosurveillance qu’elle n’est pas partie de son plein gré.”

Après avoir été découverte en train de sangloter dans l’appartement de Pena, la victime a déclaré à la police qu’elle avait été obligée de boire de l’alcool et de ne se nourrir que d’ananas en conserve pendant sa détention, rapporte la WCBV.

La procédure judiciaire de Pena a commencé la semaine dernière et a déjà été entachée de comportements perturbateurs.

Il a été expulsé de la salle d’audience mardi dernier après avoir perturbé la sélection du jury avec une “explosion”, selon la WCBV.

Pena a ensuite été placé dans une autre pièce du palais de justice, où il a pu participer au reste de la procédure par liaison vidéo.

Cependant, il a ensuite procédé à se déshabiller sur le flux vidéo une fois que la sélection du jury a recommencé.

Les archives judiciaires montreraient qu’au moins trois femmes de Boston ont déposé des ordonnances restrictives contre lui au cours des 15 dernières années.

Selon MassLive, les trois femmes sont d’anciens amants présumés de Pena qui le décrivent comme “abusif physiquement et émotionnellement”.

Pena a été inculpée par un grand jury du comté de Suffolk pour 10 chefs de viol aggravé et un chef d’enlèvement.

Avant son procès, il a plaidé non coupable de chaque chef d’accusation.

Pena s’est déshabillé et a commis un acte obscène pour le tribunal devant la caméra lors de la sélection du jury pour son procès pour viol Crédit : WCVBTV